Mil Cascadas, maravilla natural cerca de Taxco

Taxco de Alarcón, Gro. 14 febrero, 2021.-Si ya estás pensando en una escapada cercana a la CDMX, elige un destino donde puedas hacer varias actividades en medio de la naturaleza.



Mil Cascadas o Las Granadas, como también se le conoce, es uno de esos escenarios naturales increíbles de México. Se encuentra a una hora del Pueblo Mágico de Taxco, en el Km 28.4 de la carretera Texcaltitla, Guerrero, y a tres horas y media aproximadamente de la Ciudad de México.



Este lugar es sorprendente por su vegetación selvática, sus grutas, cuevas, pozas de color turquesa y, por supuesto, por sus cascadas.



Para los amantes del ecoturismo y que no le tienen miedo a las alturas y mucho menos les importa llenarse de lodo, escalar, saltar, trepar o caminar distancias largas, este lugar es perfecto, si quieren tener un día lleno de aventuras.



Más vale que vayas descansado y con bastante energía porque también podrás descender a rappel, hacer saltos de cascadas y cañonismo pero, si buscas algo más relajado, también es posible nadar y hacer senderismo.



En Mil Cascadas hay un recorrido a la Cueva la Granada, de la cual se dice, nace la gran mayoría del agua de las cascadas. Durante ese paseo estarás completamente a oscuras, por lo que se te proporcionará una linterna hasta llegar a una poza de agua muy fresca. Si quieres darte un chapuzón, tendrás que saltar unos tres metros de altura.



Para disfrutar al máximo del lugar y conocer más parajes en las Mil Cascadas, lo más recomendable es que lo hagas en compañía de un guía o una touroperadora experta, cuyo staff te proporcione el equipo de seguridad en excelentes condiciones y que conozca a la perfección la ruta.



Huastecatours organiza recorridos de ida y vuelta a este lugar y, aunque no son frecuentes su salidas a este rincón del estado de Guerrero, tú puedes solicitar este paseo. La empresa se especializa en viajes de naturaleza partiendo de la Ciudad de México.



Si llegas por tu cuenta, deberás pagar el costo de entrada (bastante accesible) y pagar por separado las distintas actividades, como rappel o la visita a la cueva.



Qué pasa con el Covid-19

Antes que nada, este lugar ya se puede visitar y la touroperadora ya cuenta con un protocolo de higiene para prevenir cualquier contagio.



Al momento de hacer la reservación, se te pedirá responder un cuestionario sobre el Covid-19 ,y en caso que llegues a marcar 2 factores de riesgo que vienen en la hoja, no se te permitirá hacer el viaje. El cupo máximo por recorrido es de 6 personas.



Las salidas a Mil Cascadas son a las 6 de la mañana, partiendo del Ángel de la Independencia a las 5:40. Antes se subir a la camioneta se tomará la temperatura a cada uno de los participantes,quienes deberán llevar en todo momento el cubrebocas y una careta.



Durante la estancia en Mil Cascadas estarás en compañía de tres guías, dos por parte de Huastecatours más uno local. Los recorridos que hacen son a la Cueva la Granada y evidentemente a las cascadas. La estancia aquí es de aproximadamente de 6 horas.



Para realizar las actividades, se te brindará el equipo necesario como casco, chaleco salvavidas profesional, cuerdas y bastones de montaña. Se recomienda llevar zapatos acuáticos.



Una actividad imperdible es el salto de cascada, el cual se lleva a cabo desde una altura de 12 metros. Existen otras caídas de agua cuya altura alcanza los 35 metros, sin embargo, esta ruta no las incluye por estar más alejadas de la zona. Hay otros touroperadores que pueden llevarte hasta ahí, colocarte el equipo necesario e instruirte para que puedas descender a rappel, justo al lado de esas cascadas.



Al final, habrá una comida y después te llevarán al Pueblo Mágico de Taxco para que lo recorras por tu cuenta durante dos horas.

A las 11 de la noche, aproximadamente, estarás llegando a la Ciudad de México.