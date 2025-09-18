Mil pesos el costo del trámite de testamento para adultos mayores en Chimalhuacán

Con el objetivo de garantizar la certeza legal sobre el patrimonio de los habitantes del municipio, proteger a sus familias y prevenir conflictos futuros, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, a través de la Dirección Jurídica y Consultiva, inició la jornada del Mes del Testamento 2025, que se llevará a cabo durante septiembre y octubre y permitirá que quienes no han podido tramitar su testamento puedan hacerlo en condiciones económicas accesibles.



La licenciada Estefanía Pulido, asesora de trámites legales de la Notaría 23 del Estado de México, explicó que la jornada ofrece a los ciudadanos la oportunidad de tramitar su testamento a bajo costo, asegurar que se pueda establecer claramente quiénes serán los beneficiarios de los bienes y evitar conflictos futuros con sus familiares.



Destacó que los precios en el Mes del Testamento son de dos mil pesos para el público general y de mil pesos para adultos mayores, mientras que los costos habituales oscilan entre los cuatro mil y cinco mil pesos para el público general y alrededor de tres mil pesos para adultos mayores, lo que permite que más personas accedan al trámite y aseguren la disposición de sus bienes conforme a su voluntad.



Los trámites se realizarán los días lunes, miércoles y viernes del 17 de septiembre al 17 de octubre en un horario de 9:00 a 15:00 horas y se llevarán a cabo en tres sedes para acercar el servicio a distintos sectores de la población: Cabecera Municipal, el módulo de Santa Elena en el barrio Hojalateros y el módulo del Kiosco de San Agustín, ubicado en Villa San Agustín Atlapulco.



Para acceder al servicio, los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP y acta de nacimiento, quienes cuenten con credencial INAPAM deberán incluirla, mientras que los adultos mayores de 70 años deberán entregar un certificado médico, y las personas con discapacidad visual o auditiva, así como quienes no sepan leer y escribir, deberán acudir con dos testigos mayores de edad que no sean familiares.