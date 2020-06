Miles de familias se benefician del trabajo comunitario impulsado por Adela Román

Más de 5 mil familias acapulqueñas serán beneficiadas con el programa de Trabajo Comunitario para Cooperativas Pesqueras 2020, que forma parte del plan de acción ’Acapulco Saldrá Adelante’, en apoyo a pescadores y buzos afectados por el receso de actividades económicas que generó la pandemia del COVID-19.



En un recorrido de supervisión de las tareas de limpieza que llevan a cabo hombres y mujeres cooperativistas en la franja de arena de las playas y espejo de la bahía, la presidenta municipal Adela Román Ocampo destacó que se activó esta iniciativa con una inversión de 6.5 millones de pesos, en apoyo a las familias que no tienen ingresos por la crisis de salud que afecta la economía.



’Este es un gobierno comprometido socialmente con todos los sectores, en especial los más vulnerables, no quiero que se sientan solos; esta pandemia nos obliga a vivir de otra manera, dicen los expertos: vale más 2 metros de distancia que 3 metros bajo tierra. Vale más cuidarnos, lo más valioso es la vida, la vida propia y la de sus seres queridos, cuídense ustedes para que cuiden a su familia’, expresó la alcaldesa a los presentes.



La inspección inició en la playa La Angosta, posteriormente la presidenta se trasladó a los balnearios de Caleta, Caletilla y Tlacopanocha, acompañada de Ernesto Manzano Rodríguez, secretario General del Ayuntamiento y René Vargas Pineda, titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico; así como Jondalar Castillo Ledezma, director del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA).



Marcos Alvarado Gutiérrez, uno de los beneficiarios, agradeció a la presidenta Adela Román Ocampo por el apoyo destinado al sector pesquero, al señalar que ’por primera vez nos están dando un apoyo de empleo temporal, la verdad que se necesita’.



Por su parte, Orlando Peña expresó que la iniciativa del gobierno municipal es oportuna y demuestra que Adela Román ’se preocupa por acercarse a los pescadores, lamentablemente ha habido gobiernos que nos han olvidado y hoy vemos en realidad un cambio, no sólo nos ayuda a solventar, también nos conlleva a trabajar de la mano con el gobierno para tener limpias nuestra playas’.



Al finalizar el recorrido, René Vargas informó que con este programa de empleo temporal se apoya a más de 5 mil familias que pertenecen a 190 cooperativas pesqueras en Acapulco, además en esta ocasión fueron contemplados pescadores y buzos independientes con el único objetivo de que ningún trabajador del mar se quede sin apoyo.