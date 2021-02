Militante de Morena denuncia a Félix Salgado por abuso sexual

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 01 febrero de 2021.- El precandidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio enfrenta más acusaciones de presunta violación.



Brenda, una militante de Morena también dio su testimonio al influyente diario español El País, y aseguró que casi al finalizar la campaña para senador de 2018, Salgado Macedonio abusó de ella en un bar.



’Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca.



Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien, yo no le he faltado al respeto y no le he hecho nada para que me falte al respeto.



Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona’’, señaló la militante. Contó que conoce a Félix Salgado desde hace mucho tiempo por la cercanía entre compañeros y familiares, sin embargo no convivió con él hasta que hubo la necesidad de hacer campaña por un grupo político en 2018.



’Es una persona que le gusta lucirse con las mujeres, cambiar, obviamente; me pareció una persona muy inestable, pues al parecer el señor tiene un matrimonio de más de 30 años, me parece, tiene muchas hijas con su esposa’, expresó.



Dijo que era muy evidente ’el machismo, lo mujeriego, incluso hasta sus pláticas de cómo se refiere a las mujeres, para qué sirven las mujeres, es un objeto, son piezas, compañía.



Había con la que sí estaba más un poquito más formal. Decía: ‘es que se enoja, pero yo le doy y ya se contenta’’, abundó.



Dijo que el que ahora sea el candidato de Morena a gobernador, políticamente es un retroceso a las leyes en favor de las mujeres, porque significa que no hay un castigo para un violador, ya que a pesar de que es internacional la noticia ’no va a pasar nada’ y la agresión contra las mujeres y los feminicidios ’va a ser algo normal’.

Fuente: Quadratín