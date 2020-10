Militares: sopor y consternación por caso Cienfuegos

Primer general de 4 estrellas tras las rejas

Ahora todos sabían de los nexos con narco

Riesgos de sacar la tropa de los cuarteles

Hidalgo Coahuila, el renacimiento del PRI



La justicia es el conjunto de las normas que perpetúan un tipo humano en una civilización.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Escritor francés.





En los altos mandos de la Secretaría de Defensa Nacional, causó sorpresa, estupor y consternación la detención del general Salvador Cienfuegos al legar al aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Las acusaciones son: conspiración, trafico de drogas y lavado de dinero, mismos delitos que envuelven a otros narcos detenidos en el vecino del Norte, como Genaro García Luna, Edgar Veytia, exprocurador de Nayarit, y otros que están bajo el resguardo del gobierno de Donald Trump.

Muchos analistas, ahora, dicen que ya conocían de los nexos entre el general de cuatro estrellas y el crimen organizado, y con García Luna y Veytia. La verdad es que algunos datos se filtraron a la Revista Proceso.

Pero, la verdad, no había ni la menor sospecha, aunque ahora se vuelquen a un linchamiento mediático, sólo con 3 datos que dio el juez que ordenó la captura en Los Ángeles.

Es claro que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no funcionaron para detectar el nivel de ’criminalidad’ de Cienfuegos, que hasta lo reunieron con el actual secretario de Estado Mike Pompeo.

Por si fuera poco, en México las cosas estaban peor. No se conocían esos ’nexos’ ni con el crimen, ni con los grupos de altos mandos del Ejército Mexicano, de quien fue secretario de Defensa, de Enrique Peña Nieto.

La contaminación de la Fuerzas Armadas, se da por haberlas sacado, desde el gobierno de Felipe Calderón, de los cuarteles para hacer funciones de policías. Esta acción debería estar bajo la responsabilidad de los civiles.

Hoy, es tarde para reparar el daño a una de nuestras instituciones que recibían el respeto de la sociedad. Y, todo hace indicar que seguirán cayendo mandos militares de sexenios anteriores, donde la única señal que se tenía era la confianza de la DEA y el gobierno de EU, con la Marina y Armada de México, al mando de Vidal Soberón. Todo lo demás, está bajo una nebulosa carga política y policíaca.

PODEROSOS CABALLERO

ELECCIONES

Cuatro millones de hidalguenses y coahuilenses estuvieron citados para votar por 84 alcaldes en la entidad gobernada por Omar Fayad, y 25 diputados locales en la de Miguel Riquelme. Ambos gobiernos priistas. El resultado, de acuerdo con las cuentas de salida de los comicios, el ganador de la mayoría de las posiciones fue el PRI. ¿Estamos viendo la resurrección del dinosaurio? La otra lectura es que los candidatos de Morena, que se perfilaban para lograr mayoría, no están a la altura mediática de AMLO.

COVID, SEMAR Y CD. JUÁREZ

El almirante Rafael Ojeda, enfermó de Covid19. Se encuentra estable. Asimismo, por segunda vez, el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, dio positivo también. Toda la familia del edil está contagiada. El coronavirus, pese a que el vocero Hugo López dice que está bajo control, lo cierto es que sigue dañando la salud de millones de mexicanos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RENAULT

A través de Alexandra Martínez, directora de marketing de la automotriz francesa en México, amplía su oferta de vehículos eléctricos con la llegada de una furgoneta de baterías, la Kangoo Z.E., destinada a atender a empresas o emprendedores que movilicen productos o personas en entornos urbanos, el llamado trayecto "de última milla".

