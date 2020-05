Militarización del país

La decisión de incorporar al Ejército en tareas de seguridad pública, ha causado temor y malestar en diversos sectores, luego de las documentadas atrocidades de la tropa en diversas regiones del país, mismas que han quedado impunes pero tampoco puede aceptarse la asociación policías-delincuentes para seguir cometiendo atropellos contra los ciudades con la misma impunidad reinante.

Miles de millones de pesos costó la formación de la Policía Federal Preventiva la cual fue desmantelada para ser sustituida por la Guardia Nacional con idéntico o mayor presupuesto con los resultados que están a la vista: convivencia con delincuentes que asaltan en las carreteras, hechos delictuosos al alza pese a las reuniones mañaneras en Palacio Nacional, ejecuciones y secuestros sin parar, y en síntesis, auge de la criminalidad en los hechos, no en las estadísticas.

Ya el Ejército se ocupa lo mismo que para la rehabilitación y operación de los hospitales, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de sucursales bancarias, que si bien son algunas decisiones acertadas porque cuentan con capacitación y recursos tecnológicos para ello, también es cierto que desplazan en esas tareas a parte de la sociedad civil organizada y a los profesionales en la materia, pero siempre es necesaria la actividad disciplinada y experimentada en cada materia.

Cinco años de presencia militar en las calles –hasta terminar la actual administración-, se verá si funciona o si las organizaciones defensoras de los derechos humanos son efectivas en documentar presuntas agresiones o violaciones a las garantías individuales en la nueva comisión; mientras tanto, no bajará el nivel de las protestas ni en recordar que Morena llegó al poder teniendo, entre otras banderas, la vuelta de las tropas a los cuarteles y el retorno de la paz social al país.

TURBULENCIAS

Banderazo a Tren Maya y refinerías

Quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya, r a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo, porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos, desde Palenque hasta Cancún, como 800 kilómetros ya con contratos que se están firmando y eso va a significar mucha creación de empleos. Imagínense estar trabajando en 800 kilómetros, construyendo terraplenes para el tendido de las vías férreas, cuánto trabajo, luego, tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías, porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para procesar más petróleo crudo en el país, no estar dependiendo de la venta de petróleo crudo al extranjero y de estar comprando las gasolinas en el extranjero, eso significa rehabilitar, modernizar las seis refinerías y seguir avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas para tener capacidad de procesar alrededor de un millón 800 mil barriles diarios, ser autosuficientes, ir hacia la soberanía en la defensa de la industria petrolera dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador…El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informa que la ciudad capital no regresará a la normalidad el 18 de mayo de 2020 debido al creciente riesgo de contagio de la enfermedad y lo hará hasta el 30 de mayo para no exponer a la población, en tanto este jueves se habilitó el Hospital General ’Doctor Aurelio Valdivieso’ para ampliar la red de hospitales que brindan atención a pacientes con covid-19, el pasado 10 de mayo se habilitó también en los Valles Centrales, en Reyes Mantecón, el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, mismo que cuenta con 30 camas con ventilador y actualmente registra una ocupación del 16%, y el plan comprende la habilitación paulatina de un total de 25 hospitales COVID-19, dispuestos en las distintas jurisdicciones sanitarias de la entidad. Oaxaca cuenta con 87% de disponibilidad en hospitalización general y 71% en camas con ventiladores para atender la pandemia…

