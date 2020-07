¿Militarizar será la solución?

Aguantará la Marina los ’cañonazos$$’

EL brusco viraje en materia de administración portuaria del gobierno de la Cuarta Transformación ha polarizado la opinión pública, generando criterios en favor y en contra ante la decisión de delegar a la Secretaría de Marina esa delicada responsabilidad.



La primera consecuencia fue la renuncia de JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, siendo relevado por JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, atendiendo instrucciones precisas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Al respecto, LÓPEZ OBRADOR y JIMÉNEZ ESPRIÚ no pudieron empatar criterios acerca de la mejor decisión en el manejo de los 74 puertos marítimos por medio de las 26 oficinas (25 públicas y una privada) de Administración Portuaria Integral (API). Mientras el primero se inclinó por encargar esa responsabilidad a la Secretaría de Marina, el segundo sostiene que ’la formación militar no es compatible con la operación de los negocios’.



El objetivo de la 4T para el resguardo de los puertos marítimos a la Marina Armada de México es impedir que se sigan utilizando como plataformas para recibir químicos para la elaboración de drogas sintéticas, como el fentanilo, proveniente de Asia y que llega a los principales puertos de entrada mexicanos en el Pacífico: Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán.



Para tal efecto, el jefe del Ejecutivo Federal designó al almirante SALVADOR GÓMEZ MEILLÓN como responsable del puerto de Manzanillo y al almirante JORGE LUIS CRUZ BALLARDO como titular del puerto de Lázaro Cárdenas.



Asimismo, extendió nombramiento a ROSA ICELA RODRÍGUEZ como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante a las órdenes del Almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, secretario de Marina.



Hasta antes del nuevo formato en materia de administración portuaria la Autoridad Marítima Nacional estaba a cargo de la Secretaría de Marina y la Autoridad Marítima Mercante bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.



Vale la pena precisar que México forma parte de los 177 países que integran la Organización Marítima Nacional, de los cuales solo once están militarizados como son los casos concretos de Corea del Sur y Chile, por citar un par de ejemplos.



Una corriente de opinión reacia a lo que considera militarización de los puertos marítimos asegura que el gobierno lopezobradorista no ha tomado en cuenta que a través de esas instalaciones se mueve alrededor de un tercio del comercio internacional del país, actividad que podría colapsar con un criterio militar en operaciones mercantilistas propias de civiles.



Desde esa misma perspectiva se señala el riesgo de que esa fuerza armada sea vulnerada por el crimen organizado por la vía de ’plomo o plata’, dado el poderío económico, de impunidad y corrupción de los cárteles de la droga.



Justamente, los puertos marítimos de Manzanillo en Colina y Lázaro Cárdenas en Michoacán son utilizados para el desembarque del precursor fentanilo que, proveniente del continente asiático, es usado para la elaboración de drogas sintéticas que tienen mucha demanda en el mercado nacional y en los Estados Unidos.



Referente a la nueva responsabilidad de ROSA ICELA RODRÍGUEZ, el presidente LÓPEZ OBRADOR lo equipara a la función del director general de Aduanas HORACIO DUARTE, aunque este depende del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero que tiene bajo su coordinación las 19 aduanas fronterizas en el norte del país, dos en la frontera sur, once en el interior de la república y 17 aduanas marítimas.



Por cierto, dígase lo que se diga, la realidad es que la corrupción es el pan de cada día en las aduanas fronterizas norteñas por donde ingresan armas, dinero y mercancía de contrabando.



Sin que se trate de un vaticinio agorero del desastre, la militarización de los puertos marítimos podría no ser la solución total del programa anticorrupción del gobierno de la Cuarta Transformación.



