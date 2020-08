Millonarias campañas de contención para defender a Miguel Barbosa

Campañas millonarias en plataformas multimedia contrató la semana pasada el gobierno de Puebla para contener las versiones de que el gobernador Miguel Barbosa estaba involucrado en los sobornos para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto en 2013, publicó el viernes el columnista Darío Celis de El Financiero.



El periodista informó en su columna ’La Cuarta Transformación’ que desde Palacio Nacional preparan acciones contra mandatarios mal calificados antes del proceso electoral de 2021.



En el caso de Puebla, aseguró que podría haber pronto un cambio en el Poder Ejecutivo, probablemente en los primeros meses del próximo año, bajo el argumento de ’un gran deterioro en la salud’ del mandatario estatal.

El rumor tomó fuerza durante la semana pasada, por lo que la administración estatal inició una campaña de contención tras la filtración de la denuncia en la que Emilio Lozoya señaló al entonces senador Miguel Barbosa como uno de los personajes que recibió recursos y favores para no impedir la aprobación de la Reforma Energética, lo que no apareció en la denuncia final del ex director de PEMEX.



En específico, desde el número celular 238 172 6157 con nombre de usuario merifabiola7, decenas de miles de poblanos recibieron a través de Whatsapp un video de 54 segundos con el título “BARBOSA VOTÓ EN CONTRA DE LA REFORMA ENERGÉTICA: Checa el video que lo prueba. No te dejes engañar”.



Según expertos en telecomunicaciones, el costo promedio de envío por cada mensaje es de 80 centavos; por lo que se presume que la administración estatal destinó cerca de 20 millones de pesos para esta campaña.