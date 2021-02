Millonario cabildeo en medios de SputnikV en México

Vacuna rusa sin autorización de la EMA y FDA

• EU presionó a Pfizer; frenó envíos al país

• Otra afrenta que preocupa a Washington

• ¿Permitida propaganda con foto de AMLO?



El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder.

John Steinbeck (1902-1968) Escritor estadounidense.





A penas hace unos días, en varios medios europeos, entre ellos El País de España, mencionaron que el gobierno mexicano hacía negociaciones con empresas rusas con el fin de comprarle millones de dosis de la vacuna rusa SputnikV, contra el Covid19.

La plática que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo levantar la ceja a varios funcionarios de la administración del demócrata Joe Biden, debido a que esta era otra señal de enemistad de la Cuarta Transformación hacia Washington, tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.

Trump, había regalado varios millones de vacunas de Pfizer a México, aunque diga la secretaría de Salud, en especial el vocero Hugo López, que fueron compradas. Como no hay un contrato de por medio, al suspenderse hace dos semanas el envío del producto inmunizante de Pfizer en alianza con la biotecnológica alemana BioNTech, no existían herramientas para un reclamo, e incluso para una indemnización o un reembolso.

Existe la versión, ante el silencio de la farmacéutica estadounidense, que a la llegada del gobierno de Biden, Estados Unidos la presionó para suspender los envíos de esas dosis debido a la ’benevolencia’ de Trump hacia AMLO.

Ante ello, y que el programa Covax de la OMS envió a los últimos lugares a México para recibir las vacunas de esa ’polla’, salió el canciller Marcelo Ebrard a conseguir vacunas a cualquier parte del mundo. El gobierno de Vladimir Putin, pidió hablar directamente con López Obrador, para proceder a lo que semanas antes ya se estaba negociando entre intermediarios rusos y el gobierno mexicano.

Para demostrar ’buena fe’ y ’certeza’ en la propuesta, pese a los acercamientos en México, enviaron a Argentina al vocero Hugo López, para que el presidente socialista Alberto Fernández, diera el aval a nuestro país. Fue así como se allanó gran parte del camino.

Sin embargo, la vacuna se encuentra a inicios de la fase III de investigación en seres humanos. Esto no le otorga la confianza para su reconocimiento de organismos internacionales como la FDA de Estados Unidos, EMA de Europa, entre otras agencias que cuentan con tecnología y requisitos más estrictos para sus operaciones.

Ante ello, iniciaron una campaña de relaciones públicas en México, que después se trasladará a otras naciones, en especial África y Asia, con el fin de vender las vacunas SputnikV. Esto, independientemente que los rusos harán una alianza tecnológica con AstraZéneca- Universidad de Oxford, para fortalecerse mutuamente en la investigación y generar una vacuna más poderosa.

En México, invierten 5 millones de dólares, de inicio, en la campaña de relaciones públicas para que los medios impulsen la vacuna rusa. Se aprovechan, además de la publicación en la prestigiosa revista The Lancet, de que cuenta con un 96.1% de efectividad. Claro, estos son datos del Instituto Gamaleya, que desarrolla Sputnik.

En la campaña participa, aunque no se sabe con certeza, la empresa del gobierno Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, que es la que realizará intermediación y, obviamente, tendrá utilidades.

Mientras en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ve con microscopio cada paso que da el gobierno mexicano, el tiempo come el objetivo del gobierno federal de ver que se están vacunando a miles, quizá millones, de mexicanos y llegar sin presiones sanitarias a los comicios del 6 de junio.

Por cierto, no somos ’quién’ para cuestionar la efectividad de la vacuna, sino analizamos el trasfondo político y de negocios en México.

PODEROSOS CABALLEROS

FOTO CON AMLO

Un asunto para la araña, o mejor escrito, para el INE de Lorenzo Córdova. Pues resulta que algunos líderes locales de Morena, en varios estados del país, exigen a sus candidatos a puestos de elección popular, presentar una foto con el Presidente López Obrador, para hacer campaña electoral con miras al 6 de junio. De esa manera veremos que aspirantes a diputados, alcaldes y hasta gobernadores, llevarán su propaganda la imagen de AMLO. ¿Esto lo podrá prohibir o avalar el INE? Si hubiera ocurrido en otros gobiernos del PRI, PAN O PRD, ya hubieran linchado a esos partidos, pero es Morena y le tienen miedo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DR. SONRISAS

EB Capital, de los hermanos René y Alejandro Escobar Bribiesca, y la asociación sin fines de lucro Dr. Sonrisas, he hecho donativos económicos que han sido destinados a cubrir los tratamientos de varios niños que tienen algún padecimiento y cuyo gasto resulta oneroso para sus familias. Padecimientos como osteosarcoma, leucemia linfoblástica o estenosis congénita, podrán ser tratados a través de los apoyos a eventos como ’Corramos por ellas, las diferentes ediciones del ’Torneo de Golf Dr. Sonrisas’ y ’Surfeando Sonrisas’.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos