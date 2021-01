Millones de afectados por incendio en el Metro

El COVID 19 afectara a 25 millones de empleos más

+Libera FOVISSSTE 15 mil créditos hipotecarios 2021



Millones de personas han resultado afectadas por la suspensión del servicio del Metro, generado por un problema eléctrico, del cual no hay culpables, ni acciones que aminoren el problema, aunque el plena pandemia se generan altas concentraciones de personas por las necesidades de transporte.



Así las cosas el incendio en Metro de Ciudad de México deja varados a capitalinos; habilitan RTP en líneas cerradas, aun que ha sido insuficiente y desorganizado, después de que las líneas del Metro de CdMx tuvieron que suspender su servicio por el incendio, así resultaron afectados los usuarios.

La madrugada de este sábado 9 de enero se desató el incendio en el puesto de Central de Control de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que se suspendió el servicio del Metro de la Ciudad de México en seis líneas, tras esto. Hasta el momento, las líneas del Metro que han suspendido servicio son la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo que miles de usuarios han resultado afectados.

El incendio inició poco antes de las seis de la mañana, por lo que las líneas afectadas no pudieron comenzar con el servicio. Sin embargo, para ayudar a los usuarios que han resultado afectados por la suspensión del servicio del Metro, policías de Tránsito, a través de sus patrullas o camionetas, han realizado traslados a diferentes puntos para que las personas puedan movilizarse, pero el servicio ha sido complicado e insuficiente.

Cientos de capitalinos se enteraron de la suspensión al llegar a las rejas metálicas que permanecen custodiadas por elementos de la Policía Bancaria Industrial en algunas estaciones, como en la de Taxqueña, línea 2. Por lo que la policía capitalina activó unidades para comenzar con el traslado de pasajeros, desde Pantitlán, de Indios Verdes, de Tacubaya y en general de todos los puntos desde donde corre este servicio.

Solo tras controlar el incendio en el edificio, el gobierno de la Ciudad de México activó unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), para atender a los usuarios afectados. Peritos de la Fiscalía capitalina llegaron al lugar para comenzar con las investigaciones. La jefa de Gobierno informó que aún no se sabe a qué hora se restablecerá el servicio en el Metro.

Pero tras comenzar el incendio en el puesto de Central de Control, varios trabajadores del transporte público quedaron atrapados, los cuales fueron rescatados y 29 trasladados al hospital. Además, se reporta la muerte de una mujer policía.

Las autoridades capitalinas informaron que de las seis líneas del Metro afectadas por el incendio ocurrido el sábado pasado en las oficinas centrales, tres reanudarán actividades este martes 12 de enero.

Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, confirmó en conferencia informativa lo anterior e indicó que se trata de las líneas 4, 5 y 6.

La funcionaria indicó que hoy por la tarde se concluirán con los trabajos de estas líneas para que mañana en punto de las 5:00 horas se reanude su servicio….

EL COVID-19 PODRIA GENERAR OTROS 25 MILLONES DE EMPLEOS PERDIDOS: OIT

La Covid-19 constituye una amenaza a la salud de los trabajadores y de sus familias. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el virus y la crisis económica que ha generado repercutirán de manera adversa en el mundo del trabajo.

A consecuencia del virus aumentarán, de forma significativa, el desempleo y el subempleo. La OIT estima que el desempleo mundial, provocado por el Covid-19, será de 5.3 millones de personas, en el caso más favorable y de 24.7 millones de personas en el caso más desfavorable. También estima el organismo una incidencia media del Covid-19 en el desempleo, en este caso habla de que podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados, de los cuales 7.4 millones radican en los países de ingresos elevados.

El Covid ha agudizado la crisis económica y las medidas para combatirlo han ocasionado agudizado el problema del desempleo. Reconoce la OIT que esas estimaciones tienen un alto grado de incertidumbre; sin embargo, en todas las estimaciones se pone de manifiesto un aumento significativo del desempleo mundial.

Ofrece un dato adicional, como referencia: que en la crisis financiera mundial de 2008-2009 se incrementó el desempleo en 22 millones de personas.

El subempleo también aumentará

En otras crisis se ha observado que los efectos negativos en la demanda de mano de obra ocasionan reducciones salariales significativas y en los horarios de trabajo.

En las crisis las condiciones del empleo son afectadas por defecto, para sobrevivir o mantener el nivel de ingresos, con frecuencia en la economía informal. Entonces el empleo informal tiende a aumentar en las crisis. Sin embargo, las restricciones que se han impuesto a la circulación de personas y bienes podrían obstaculizar el empleo en la economía informal, obstruiría este mecanismo de supervivencia.

La reducción de la actividad económica y los obstáculos a la circulación de personas afectan a los sectores industrial y de servicios. El valor económico agregado de la industria China disminuyó en 13.5 %, en enero y febrero de 2020.

El sector terciario, sobre todo las actividades turísticas, los viajes y el comercio minorista, son muy vulnerables. Se estima que hubo en 2020 una disminución de desplazamientos internacionales de hasta el 25 %, lo que sería muy riesgoso para millones de puestos de trabajo.

Repercusiones en los sueldos y causa de pobreza

Por las medidas que se han adoptado en la cuarentena y la reducción de la actividad económica los trabajadores contagiados han perdido casi 30,000 meses de trabajo, además de la pérdida de ingresos en el caso de los trabajadores desprotegidos.

Al perderse los empleos se producen también grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. Se estima que esas pérdidas irán de 860 a 3,440 millones de dólares estadounidenses. Con la pérdida de ingresos por el trabajo disminuirá el consumo de bienes y servicios, lo que afectará la continuidad de la actividad empresarial y la capacidad de recuperación económica.

Es muy probable que la cantidad de trabajadores en situación de pobreza aumente de manera sustancial. La disminución de la actividad económica ejerce presión sobre el nivel de ingresos, y señala la OIT que eso tendrá consecuencias devastadoras para los trabajadores que se encuentran por debajo del umbral de pobreza, o cerca del mismo.

En todo el mundo podría haber 8.8 millones de trabajadores en situación de pobreza, esa cifra supera la prevista. Los casos hipotéticos de incidencia media o elevada, indican que habrá 20.1 a 35.0 millones de trabajadores en situación de pobreza. Estas cifras superan las estimadas antes del brote del Covid-19.

Las personas más vulnerables. Señala la OIT que las epidemias y las crisis económicas pueden repercutir de manera desproporcionada en algunos grupos de población, y además propician un aumento de la desigualdad. Los seres más vulnerables serán:

Las personas con problemas de salud, que permanezcan postradas o tengan una edad avanzada.

Los jóvenes, que deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo, y son más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra.

Los trabajadores de más edad son más vulnerables en lo económico. Tienden a encontrarse en situación de desempleo y subempleo, o puede reducirse su horario laboral.

Las mujeres, debido a la amplia labor que desarrollan en los sectores más afectados, como el de los servicios, o por realizar un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia, por ejemplo las doctoras y las enfermeras.

Los trabajadores sin protección social, los trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, especialmente susceptibles de verse afectados por el virus al no tener derecho a bajas laborales remuneradas o por enfermedad.

Los trabajadores migrantes, son vulnerables a los efectos de la crisis del Covid-19 que restringirá su capacidad para desplazarse a su lugar de trabajo en sus países de acogida y para regresar con sus familias….

LIBERA FOVISSSTE 15 MIL CREDITOS MAS DEL SISTEMA DER PUNTAJE 2021

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) liberó hoy 15 mil folios más de créditos ’Tradicionales’ mediante el Sistema de Puntaje 2021, con lo que en los primeros 11 días de enero tiene un avance de 31 por ciento del total de solicitudes registradas para este año.

En su participación como ponente en la Convención Nacional de Áreas Comerciales del grupo inmobiliario Sadasi, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Agustín Gustavo Rodríguez López, destacó que la fortaleza financiera del organismo permitirá colocar este año hasta 38 mil millones de pesos en financiamientos.

Los folios de los créditos liberados este día, equivalentes a 10 mil 616 millones de pesos, pueden ser consultados vía electrónica en el link www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamiento-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2021.

Las fechas de cierre para los derechohabientes con los folios liberados son las siguientes: el 12 de abril deben contar con su avalúo y el 12 de mayo deben tener el resultado de la firma de escrituras.

Rodríguez López recordó que el 19 de noviembre del año pasado fueron liberados los primeros 15 mil folios de créditos ’Tradicionales’ mediante el Sistema de Puntaje 2021, equivalentes a aproximadamente 9 mil 429 millones de pesos.

Refirió que, en total, 97 mil 910 trabajadores al servicio del Estado se registraron para obtener un financiamiento y adquirir una vivienda nueva, usada, para construcción o redención de pasivos en este 2021, lo que representa un aumento de 17 por ciento en comparación con la convocatoria 2020.

Este año, el programa crediticio del FOVISSSTE contempla otorgar hasta 56 mil 472 financiamientos por 38 mil 18 millones de pesos, 4 por ciento más tanto en número como en monto con respecto a 2020.

Ante Enrique Vainer Girhs y David Vainer Zonenszain, directores general y de Operaciones de Grupo Sadasi, respectivamente, el Vocal Ejecutivo enfatizó que el FOVISSSTE continúa trabajando para dar a los derechohabientes mejores opciones de financiamiento y créditos más justos para que tengan una vivienda congruente.

El esfuerzo del trabajador, puntualizó, se debe ver reflejado en la calidad de la vivienda que recibe.

’Nuestro objetivo es mejorar los procesos para el acceso a una mejor vivienda’, sostuvo…..