Millones de familias sin techo y el estado se ha desentendido: José Luis Sánchez

Por Norma Cardoso



La gran mayoría de los detenidos implicados en el desalojo de los predios de la constructora Dinámica, en Bahía de Banderas, están en libertad, los procesos judiciales continúan abiertos.



Lo anterior lo dio a conocer José Luis Sánchez González, quien es promotor de afiliación del Distrito 14 federal de Guadalajara, del Partido del Trabajo (PT).



Actos como la detención de los líderes del PT, en Bahía de Banderas, por el desalojo de más de 200 familias que estaban en posesión de un predio, supuestamente, propiedad de una empresa constructora, no los detiene como para dejar de luchar por los que menos tienen.



También está el otro ángulo del problema, ’el derecho que tenemos todos lo mexicanos a una vivienda digna y al hecho que hay millones de familias sin techo y que el estado se ha desentendido cada vez más de su responsabilidad y le ha entregado todas las facultades y la posibilidad de negociar y de comercializar a la iniciativa privada, a través de las desarrolladoras e inmobiliarias, y de garantizar un derecho que está plasmado en la constitución de la república, explicó Sánchez González.



El líder del PT, dijo que en Guadalajara está realizando un movimiento de miles de personas que han denominado ’los sin techo’. ’En cada región preguntamos a ver ¿quién está pagando renta? ¿Quién está amontonado? Resulta que en Tlajomulco hay 80 mil casas vacías, debido a la inseguridad mucha gente mejor se regresa, o también debido a la distancia, el tiempo que pierden en ir a trabajar a Guadalajara’

José Luis Sánchez González expresó que son miles las casas vacías, y el estado no ha hecho nada.



’Aquí mismo en Nayarit, yo tengo excelentes relaciones con el director del Iprovinay, pero no hay un solo programa para la gente; los municipios y el estado lo tienen como zona de reserva territorial, y eso es lo que ha provocado o ha dado lugar a que desarrollemos unos proyectos vía fraccionamientos sociales productivos, porque estamos de alguna manera haciendo lo que el estado no hace’, argumentó el líder social del PT.