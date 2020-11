Millones de mexicanos lo apoyarán

Si de algo se quejan millones de mexicanos es del abuso de bancos en el cobro de intereses y servicios, especialmente por el uso de cajeros.



Si, de esos cargos ’inesperados’ que llegan como la peste en los estados de cuenta de cada uno, ’por usar los cajeros automáticos’.



Eso pronto podría ser parte del pasado, afirma el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta.



Y es que la mayoría de los usuarios de cajeros automáticos acuden a ellos para realizar retiros en efectivo, consulta de saldos, compra de tiempo aire, depósitos, pago de servicios, pago de tarjeta de crédito o créditos bancarios.



Pero los banqueros los ha utilizado para sus prácticas indebidas en la oferta de servicios financieros que carecen de transparencia y afectan a quienes los usan.



El tema es todo un caso que data ya de muchos años y que produce mucha frustración ente millones de personas.



Por ello Monreal -quien, hay que recordar, ya desde el año pasado quiso meterle mano a los costos de los servicios bancarios y provocó incluso amenazas de fuga de bancos-, ha lanzado una nueva propuesta para que la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Oferta de Servicios Financieros incluyan nuevas condiciones en beneficio de los usuarios de cajeros automáticos.



Esta reforma pretende poder dar acceso a los usuarios para que, con estricto apego a los principios de transparencia y protección de sus intereses y consentimiento en la oferta de tales servicios, no sean vulnerados.



Un beneficio más sería, afirma el zacatecano, que los usuarios de los cajeros automáticos es que los bancos tendrán prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de estos cajeros, salvo que cuenten con el consentimiento expreso e informado de los clientes para recibir tales ofertas.



Y es que de repente mientras estás sacando 50 pesos para comprarte una torta y un refresco, te atosigan con la venta de seguros de vida o algún otro.



El caso es que si quieres retirar, pagar o depositar, te enfrentas a que el banco te ofrece líneas de crédito, seguros para todo, traspaso entre cuentas, ofertas, anticipo de nómina, inversiones a plazo y solicitud de donaciones.



Tales servicios comúnmente generan costos por comisiones, carecen de consentimiento expreso por parte del usuario y no promueven la transparencia, particularmente en un ámbito tan delicado y que puede afectar de múltiples maneras a los usuarios como lo es el financiero, indica Monreal.



Esto genera irritación y miles y miles de quejas de los usuarios. En mayo 2017 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió un comunicado por medio del cual se hacían recomendaciones con relación a la aceptación de créditos bancarios ofrecido en cajeros automáticos, generalmente ofertados por instituciones bancarias tales como Santander, Citibanamex, BBVA, Inbursa, Banorte, Afirme y HSBC.



Ha habido múltiples quejas de usuarios, quienes, por la confusión que les genera una pantalla incomprensible, terminan por aceptar alguna oferta que luego es un embrollo revertir.



Por ello, ahora en esas pantallas los bancos deberán informar claramente de los términos y condiciones de contratación de los productos financieros ofertados, aunque siempre se va a requerir el consentimiento previo de los clientes en la aceptación de dichos productos.



Lo mismo pasará cuando en los cajeros los bancos le soliciten donativos, los bancos tendrán que tener la autorización previa de los usuarios.



El zacatecano buscará que todos los recursos que capten los bancos sean de manera profesional, pero sobre todo bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes.



No podrán, afirma, hacerlo en lo oscurito del engaño y la confusión, pronto ese negocio se les terminará, de aprobarse esta iniciativa, señala Monreal.



Otro tema



Hiperactivo desde lo legislativo y lo político, Monreal le entró durante el fin de la semana a responder a quienes generaron cientos de miles de mensajes contra la aprobación de la ley federal que regula el uso del cannabis aprobada días antes por el Senado.



El zacatecano pidió abrirse un poco a entender que con esta nueva legislación la Cámara alta dio un paso esencial para derribar mitos, eliminar la criminalización y la prohibición del consumo de la mariguana, además de abatir la discriminación, defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de los mexicanos y las mexicanas.



’Una de las ventajas más destacadas de esta ley, es que se disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, al trasladar un mercado ilegal a la legalidad, con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población’, señaló el coordinador de los senadores de Morena.



Ahora, las personas podrán acceder al cannabis bajo criterios claros, que incluyen licencias para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación, explicó.



Y para quienes creen que con su aprobación se alienta el consumo adictivo de la mariguana, comentó que la nueval integra la articulación de políticas públicas, no sólo de prevención para reducir los riesgos y daños asociados por el consumo psicoactivo, sino que se optimizan los procesos de rehabilitación y reinserción social, sin estigmatización, ni criminalización, como sucedía anteriormente.



Explicó además que esta nueva norma prevé sobre la creación de instrumentos de monitoreo, evaluación, respuesta, seguimiento y evaluación relativa al uso de la marihuana.



Y no sólo eso, agrega, fomenta y refuerza la cooperación internacional, respecto a las medidas para proteger la salud y la seguridad.



Por primera vez, dice, se crea un marco legal para regular su uso, ya que por persona se permitirá tener para autoconsumo hasta seis plantas o hasta ocho cuando vivan más de dos en el mismo hogar, además de que podrán adquirir hasta 28 gramos en los lugares regulados.



Mientras que las personas que estén en posesión de hasta 200 gramos serán sujetos a multas económicas, pero no a la privación de la libertad, contrario a como ha sucedido con las más de 18 mil que actualmente están procesados y privados de su libertad, de acuerdo con el Inegi.



Además, la regulación empodera a los grupos vulnerables, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a campesinos y a ejidatarios, a comunidades agrarias en situación de marginación, a los que por su condición resultaron afectados por el sistema prohibicionista, concluyó.



Las obviedades de AMLO



Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador pudo intervenir en un encuentro global como él lo había deseado: sin salir de su recámara en Palacio Nacional y para hablar libremente de lo que, a él, sólo a él, le interesaba hablar.



Y como bien dice la voz popular, chango viejo no aprende maroma nueva, en esta ocasión, y sin el cuello de su camisa por fuera del saco, habló de lo mismo de lo que habla todos los días en su mañaneras: que primero están los pobres y que las vacunas anticovid-19 deben ser gratis para todos.



La obviedad de lo dicho por él es que no le interesó enviar un mensaje a los más importantes líderes del mundo, sino a su público interno. Al pueblo bueno.



No hay engaño. Con su intervención en el encuentro virtual del G-20 promovido por los árabes, reiteró en los hechos que para él la política interior es la base de su política exterior.



Así lo que dijo y que fue difundido ampliamente en la TV nacional y local, fue para los mexicanos que lo siguen. No más. No le interesaba llegarle ni a Merkel, Macron, o Trudeau. No, nada de eso.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa