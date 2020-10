Minimiza ‘Tata’ Martino desdén de Frank de Boer por Ratones Verdes

+Sobre la negativa de los clubes de Liga MX a ceder jugadores, aclaró que llevó a quienes deseaba y no debió negociar con nadie



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, minimizó las declaraciones de Frank de Boer, su homólogo del representativo de Holanda, así como del zaguero Virgil van Dijk, de cara al duelo amistoso de hoy entre ambos combinados, al mencionar que no las considera como algo muy trascendental, sino anecdótico. Mientras, integrantes de la Naranja Mecánica reconocieron la peligrosidad de Raúl Jiménez y Andrés Guardado.



El pasado lunes, el timonel del conjunto holandés declaró que hubiera preferido no enfrentar a México y disponer de más tiempo para alistar su participación en la Liga de Naciones de la UEFA, mientras el defensa indicó que sólo conoce a dos jugadores del plantel tricolor.



Ante dichos comentarios, el Tata Martino respondió, con su irredenta parsimonia:



’No me parece muy trascendental, es algo anecdótico. Hoy hacen notas con jugadores que muchas veces no miran futbol, y si no lo ven es normal que no reconozcan a una selección o un futbolista.’



Y filosofó:



’Tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás. Si hoy me preguntan por Japón o Corea del Sur, tampoco los conocería, no me preocupo por esos equipos, porque es muy difícil que me los vaya a encontrar en este momento. Así que lo que diga un jugador o entrenador cuenta poco.’



En conferencia antes del duelo contra Países Bajos, el cual se efectuará en la Johan Cruyff Arena, en Ámsterdam, el timonel tricolor aseguró que en este encuentro intentarán no repetir las fallas que tuvieron ante la selección de Argentina, el último rival importante al que enfrentó el Tri y el cual le propinó una goliza de 4-0 en septiembre del año pasado.



’Buscaremos el protagonismo desde el primer momento. No vamos a renunciar a eso, tratando de evitar los errores de aquel partido, que fueron muy puntuales. Intentaremos tener la supremacía del juego, que éste pase por nosotros, y estaremos dispuestos a afrontar los momentos de zozobra e incertidumbre porque enfrentamos a un equipo de gran jerarquía y no podemos pretender que todo esté en el control de México’, analizó.



Por otro lado, el técnico argentino aclaró la polémica que ha surgido en los días recientes respecto de la supuesta negativa de los equipos de la Liga Mx para ceder jugadores a la selección nacional, la cual también se enfrentará a Argelia, y afirmó que no tuvo que negociar con nadie para conformar el actual plantel tricolor.



’Priorizamos jugar en un día incómodo ante Holanda, porque era la única posibilidad, y nosotros mismos nos comprometimos a no convocar a más de dos elementos por equipo. Traje a los que quería, y jugaré con los que planeé hacerlo, menos con (Hirving) Lozano.



’Se hicieron muchas lucubraciones de que no me dejaron traer ciertos jugadores, pero la realidad es esa. Estoy acá con los futbolistas que quería traer. Nosotros no tuvimos que negociar con nadie. Ni dejamos a alguien que deseábamos que viniera’, sostuvo.



Asimismo, estableció que la poca actividad que puedan tener algunos futbolistas mexicanos, sobre todo los que militan en ligas europeas, no es una condicionante para ser convocados al Tri.



’Nadie está vetado ni ningún futbolista tiene el lugar asegurado, lo que sí reconocemos son determinadas situaciones y obviamente la jerarquía’, subrayó.



Abundó:



’No solamente por el hecho de no jugar los dejamos descartados, hay elementos que entrenan a un ritmo muy importante porque tratan de buscar un sitio en equipos de primer nivel y tienen una competencia feroz. Muchos son jugadores importantes en ligas de gran exigencia.’



Finalmente, el Tata aseguró que la selección mexicana tiene que defender el estatus ganado dentro la Concacaf, pues sin él será muy difícil poder competir en la siguiente escala, que es un Mundial o tener partidos amistosos con representativos importantes.



’Debemos sostener el honor en la zona y seguir mejorando, porque la única forma de demostrar nuestro crecimiento es cada cuatro años, pues hoy no estamos jugando una Copa América, y es lo único que nos queda por delante’, reconoció.



En tanto, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó ayer que Carlos Rodríguez, mediocampista del Monterrey, causó baja de la concentración del Tri luego de dar positivo a Covid-19.



El jugador no pudo viajar el día de ayer (lunes) a Ámsterdam, debido a que, cumpliendo con los protocolos de la selección, previamente se le realizó un examen de detección de coronavirus, el cual salió positivo. Carlos Rodríguez se encuentra sin síntomas, en aislamiento y bajo observación, siguiendo los protocolos establecidos, indicó el organismo en un comunicado de prensa.



Loan a Ratones Verdes



Georginio Wijnaldum y Luuk de Jong, integrantes de la selección de Holanda, destacaron las aptitudes del representativo mexicano, al que enfrentarán hoy, así como de los jugadores Raúl Jiménez y Andrés Guardado, dos de los referentes del actual conjunto tricolor.



A diferencia del zaguero Virgil van Dijk, quien el pasado lunes dijo no conocer más que a dos elementos del combinado mexicano (Javier Chicharito Hernández e Hirving Chucky Lozano), su compañero Wijnaldum aseguró que Jiménez es uno de los jugadores más peligrosos del Wolverhampton, de la liga inglesa.



’Como persona no sé cómo sea. Pero lo conozco como futbolista y cuando hablamos en Inglaterra de jugadores de los Wolves, definitivamente él es uno de los que debemos mencionar, porque es su delantero. Es quien dirige la ofensiva y mirando su calidad es definitivamente un líder’, reconoció.



El integrante del Liverpool ayer en conferencia de prensa antes al duelo amistoso ante el Tricolor, añadió:



’Cuando eres capitán debes tener una gran personalidad. Es un gran jugador, lo ha demostrado en la Premier’,



Asimismo, recordó el encuentro que disputó su selección ante el representativo mexicano, en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil, y consideró que el actual plantel tricolor, dirigido por Gerardo Martino, es ’muy competitivo’, por lo que estimó que no será un partido sencillo.



’Jugué contra México en el Mundial de 2014 y recuerdo que fue un partido difícil, duro. Tienen la misma calidad actualmente, por lo que estoy seguro que será un duelo complicado’, comparó.



Por su parte, el delantero Luuk de Jong afirmó sentir un gran aprecio por su ex compañero Andrés Guardado, con quien compartió vestidor en el PSV.



’Tuve una buena conexión con Andrés y fue una persona maravillosa en el tiempo que jugamos juntos en Eindhoven. Es un gran jugador de México, en realidad no nos hablaba mucho de la selección, pero todavía mantengo una buena relación con él. Es una excelente persona’, mencionó.



Por otro lado, Wijnaldum indicó que es normal que su entrenador en la selección holandesa, Frank de Boer, optara por administrar a su plantilla y no jugar con su alineación titular frente a México, toda vez que el próximo domingo debutarán en la Liga de Naciones de la UEFA.



’Es un periodo de mucho trabajo, así que creo que es bueno rotar. Por otro lado, el técnico también desea crear estabilidad, así que debemos esperar para ver qué hará’, opinó.



(Con información del diario La Jornada)