Minimizar sarampión y COVID-19 error de la política de salud de CDMX

El desdén mostrado por la Secretaría de Salud capitalina ante el brote de sarampión es un error que aunado a la presencia del COVID 19 y la influenza, incrementa el riesgo de contagio en la Ciudad de México.



Así lo consideró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del Acción Nacional en la Ciudad de México al calificar como erróneo el tratamiento que las autoridades locales han dado a la presencia de tres enfermedades que pueden resultar mortales.



’La Secretaría de Salud ha minimizado la presencia de sarampión en la ciudad; es increíble que en estos momentos que enfrentamos al COVID 19, la doctora Oliva López asegure que el virus está controlado, es una mentira porque los casos se incrementan todos los días, por supuesto que el virus está circulando en la ciudad y lo han minimizado’, lamentó.



Atayde Rubiolo, consideró que la Secretaría de Salud local debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no la de líderes políticos que, bajo el argumento de no generar pánico y psicosis, evaden su responsabilidad y no informan la verdadera situación que se vive en la capital.



’No necesitamos funcionarios que se acogen a estampitas o amuletos, requerimos la instalación de un Consejo de Salubridad local que guíe las acciones para garantizar la salud y bienestar de las y los capitalinos’, afirmó.



El líder del panismo en la ciudad criticó el desdén con el que se ha tratado este tema y recordó que a inicios de este mes denunció el desabasto de vacunas doble y triple viral en la red de hospitales capitalinos pero las autoridades han hecho caso omiso.



’Si la Secretaria de Salud reconoció el descenso de la cobertura de vacunación por qué minimizaron el desabasto de vacunas, es momento de que nos informe con claridad y certeza qué se está haciendo para salvaguardar la integridad de las y los capitalinos, sobre todo de los más de 700 mil menores que no fueron vacunados contra el sarampión, rubeola y paperas en 2018’.



Agregó que no solo se requieren cercos sanitarios en las alcaldías donde se han registrado casos, sino un plan integral que garantice el abasto de los fármacos y la atención inmediata de los enfermos de esta enfermedad altamente infecciosa y contagiosa.



’Si la Secretaría de Salud no puede contra el sarampión, qué podemos esperar con el coronavirus, lamentablemente ya tenemos un caso fatal en la Ciudad de México, no nos queda más que cuidarnos nosotros mismos, sin duda la participación de la sociedad será fundamental en estos momentos de crisis’, aseveró.