Ministro de la Suprema Corte, lavador de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que funcionarios de la administración del ex ministro presidente Luis María Aguilar Morales realizaron contrataciones a través de empresas fantasma, creando una red de desvío de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



Durante la gestión de Aguilar Morales al frente del Poder Judicial Federal (2015-2019), vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales, liderados por el magistrado Jorge Camero; se licitaron a modo contratos de telefonía a sobre precio; y hasta se toleró que cárteles del narcotráfico dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco.



La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex director General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda y otras personas involucradas.



La UIF bloqueó las cuentas de Pérez Maqueda, a quien identifica como uno de los principales responsables del esquema de desvío de recursos y lavado de dinero a través de un esquema de empresas fantasma.



No es la primera vez que Pérez Maqueda se ve inmerso en un escándalo. En febrero del 2017, cuando se encontraba de viaje por el estado de Nayarit, le fueron encontrados 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le fue designado durante su cargo.



El automóvil estaba estacionado en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal en la alcaldía Tlalpan. A pesar de que fue denunciado por Aguilar Morales y separado del cargo, la FGR concluyó que no había evidencia de que Pérez Maqueda recibiera de propia mano los millones de pesos encontrados en el vehículo a su cargo.



Sin embargo, desde el hallazgo del dinero, el CJF inició ocho procedimientos administrativos en contra del ex funcionario por diversas irregularidades halladas en los procedimientos de contratación en los que participó, pues Maqueda era el encargado de avalar las contrataciones públicas que realizaba el Consejo para tener en buen estado los edificios, construir y adquirir bienes inmuebles en todo el país.



El CFJ encontró evidencias de que Pérez Maqueda tenía vínculos con las empresas Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y Construcciones Mariú, Grupo Akarsi y Grupo Atrica.



Detectó un patrón de empresas constructoras que se beneficiaron con contratos de obra pública en Jalisco e inició las investigaciones contra otros funcionarios presuntamente involucrados.



’Es factible presumir que favoreció con la asignación de contratos de obra pública dentro del CJF no sólo a las empresas que conoció de tiempo atrás debido al trato que tuvo con las mismas cuando presentó sus servicios en la PGR y la SHCP, sino también a otras, como Agregados y Maquinarias del Caribe y Consorcio Edificador Núñez’, consideró la Comisión de Disciplina del CJF.



Por el dinero hallado en el carro de Pérez Maqueda también renunciaron a sus cargos su chofer, Juan Carlos Hernández, y Ricardo Michel Hidalgo González, coordinador técnico, quienes antes de dejar sus cargos en el PJF declararon ante el consejo sobre el hallazgo del numerario.



También fueron separados de sus cargos los secretarios técnicos de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM), Paola Graciela Silva Larios y Rodolfo Ramírez Tintero.



De acuerdo con El Universal, Maqueda fue inhabilitado por 20 años, además de que le fue impuesta una multa por la misma cantidad de dinero que le fue encontrada en su vehículo. El ex funcionario intentó apelar, pero la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal ratificó la sanción y quedó firme.



Antes de llegar al PJF, Pérez Maqueda se desempeñó como director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la extinta PGR, de donde salió en noviembre de 2012 luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre el contrato PGR/AD/CN/ SERV/147/2012 adjudicado a La Red Corporativo por 92 millones 34 mil 90 pesos.



Con dicho contrato, la Procuraduría General de la República (PGR) adquirió desarrollos tecnológicos que, en su mayoría, no fueron funcionales para la dependencia. Fuentes allegadas al caso confirmaron que algunos de los funcionarios cómplices de Pérez Maqueda llegaron al CJF cuando él fue designado para encabezar la DGIM y habían trabajado con él en la PGR.



De acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez, Maqueda inició en el Poder Judicial de la Federación en 2015 luego de que su vecino, el entonces ministro Aguilar Morales, lo designara como titular de la DGIM, donde participó en la adjudicación de contratos de obra pública referentes a la construcción de los centros de justicia penal y salas orales. Con información de POLEMÓN