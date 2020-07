Ministro de Seguridad de México dice haber debilitado cárteles en Guanajuato

El secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo este miércoles desde el central estado de Guanajuato haber debilitado financieramente al líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez "El Marro", que opera en esta región.



"Ustedes pueden ver a uno de los líderes de las organizaciones criminales más importantes del estado, que ya no está en su casa con alberca, que ya está en una casa a medio construir batallando para cubrir la nómina", dijo ante la prensa durante una gira por el estado junto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Durazo aseguró que "no obstante los niveles de violencia" que hay en Guanajuato, el estado con más homicidios del país, hay un "debilitamiento evidente de los grupos criminales" gracias a la estrategia de seguridad del Gobierno.



Y aseguró que el "debilitamiento mayor es el del Cártel de Santa Rosa porque ha sido el cártel dominante" en Guanajuato, donde mantiene una cruenta disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el robo de combustibles.



A principios de semana, Durazo había anunciado que se ausentaría de la gira de López Obrador por algunos de los estados más violentos del país, pero este miércoles sorprendió con su presencia junto al presidente en Irapuato, donde a comienzos de julio asesinaron en un centro de rehabilitación a 27 jóvenes.



"Pedí unos días al presidente para atender algunas cuestiones personales y familiares, yo francamente me sorprendió el impacto o la interpretación que tiene una ausencia", expresó el secretario de Seguridad ante la prensa.



El pasado 20 de junio, tras la detención de varios miembros del Cártel Santa Rosa de Lima, entre ellos su madre, el Marro difundió un vídeo desde el patio de una casa prometiendo venganza.



Días después, una jueza liberó a los detenidos por algunas irregularidades en el arresto, lo que derivó en reproches entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Guanajuato, el opositor Diego Shinhue Rodríguez.



Ambos gobernantes resolvieron diferencias este miércoles con una conferencia de prensa en Irapuato en la que anunciaron una "estrategia conjunta" para combatir la violencia en Guanajuato.



Con 5,8 millones de habitantes, Guanajuato es el estado de México que más homicidios dolosos registra, con 4.422 desde diciembre de 2018, y ocupa el quinto puesto en cuanto a tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.



Yahoo Noticias