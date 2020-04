Mintió Concanaco: no hubo pérdidas de 30 mil millones por Paro de Mujeres

El paro de mujeres del pasado 9 de marzo en el que los medios informativos de México replicaron una afectación económica de 30 mil millones de pesos, porque así lo aseguró José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, fue una Fake News.



La razón es simple.



Hubo dos formas de hacer la estimación: la primera, realizando un censo entre las empresas de Concanaco y posteriormente, extrapolar los resultados; la segunda, realizar un estudio con ayuda de una encuestadora.



Ambas metodologías, habrían identificado una estimación del total de mujeres que se unieron al paro así como otros estadísticos: tamaño de establecimiento, tipo, sector económico, ventas, etc.



Pero según Concanaco, estimaron una afectación de 26 mil millones de pesos, pero ésta se elevó en 15%, llevando a la cifra de 30 mil millones de pesos -lo que sugiere un estudio y la afectación de la totalidad de las empresas-.

Dijeron que la estimación la recibieron de sus 256 cámaras y de sus 650 delegaciones (de forma censal) a través de las 725 mil empresas que tienen afiliadas; pero desconocen su número real de afiliados. La razón es que sólo hay 522 mil 164 comercios en SIEM -que como las cámaras pueden constatar, observan mayores registros que los de afiliación a Cámaras-, cuyos registros además, no suelen incluir móviles ni algún otro medio de contacto inmediato -en caso de que cada Cámara hubiera llamado al total de sus afiliados-, amén que el total de establecimientos del sector terciario es de 4 millones 713 mil 816 según el DENUE.



Así pues, no sólo su estimación fue mal hecha, contemplando una afectación total en el sector -pese a que afirmaron que sólo participaría el 70% de las mujeres, esto es, 12.2 millones de féminas del ramo terciario- y ocuparon datos desfasados, sino que técnicamente les fue imposible monitorear el impacto -ni siquiera las encuestadoras se atrevieron a realizar un estudio- según los recursos con los que cuentan, pues no sólo no son capaces siquiera de conocer su número de afiliados, sino que su consigna, la de “poner un listón morado en la entrada de los establecimientos del sector”, no tuvo impacto alguno y ni siquiera se difundieron fotos sobre dicho fenómeno ¿de verdad cree Usted, lector, que si no fueron capaces de colocar el distintivo, iban a compartir información sobre sus trabajadores, ventas, afectaciones, etc.? ¿no le parece un despropósito para la causa que motivó el paro que se inventen cifras de tan mala forma?



Las cifras “mágicas” de los 26 mil a los 30 mil millones



Un periodista, o en este caso un reportero, solamente debe realizar una cosa: reportar la nota. Ello no refiere creer a pies juntillas lo que declara una fuente, existen preguntas mínimas que no se hizo un solo periodista en México sobre la afirmación de los 30 mil millones de pesos y que se trataba, de conocer la forma en la que se recibieron los datos, era algo elemental y una pregunta obligada, pues.



De hecho, con una mínima investigación en redes, podía apreciarse que la cifra de 26 mil millones -creciendo a 30 mil millones- es una cifra “mágica” para Concanaco, pues lo mismo la ocupó para el paro de mujeres el 9 de marzo que para las afectaciones del desabasto de gasolina, que como derrama diaria por el Buen Fin 2019, que por el Día del Padre, etc.



Aquí las pruebas:



Pérdidas por desabasto de gasolina son de 26 mil millones de pesos y sí, también podían llegar a los 30 mil millones, “Refirió que de acuerdo con cifras proporcionadas por las 256 cámaras afiliadas a Concanaco, 650 delegaciones las cuales aglutinan a 725 mil empresas y negocios, las regiones más afectadas fueron el centro y el occidente del país”.

