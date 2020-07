Llegó sin anunciarse y me dijo de buenas a primeras:



—Soy el mejor color.



Quien eso me decía era el rojo.



Continuó:



—De 10 personas a quienes les pregunte usted cuál es su color preferido, nueve responderán: ’El rojo’.



—No lo dudo –contestó–, pero eso no quita que existan los demás colores: el verde, el amarillo, el azul. En su momento cada uno de ellos será el mejor color. Para pintar el campo se necesita el verde; no lo puede usted pintar de rojo. Para pintar el cielo requerirá el azul, y para figurar el sol tendrá que usar el amarillo.



Insistió el rojo:



—Aun así soy el mejor color.



Repuse:



—En su momento sí.



La rabia hizo que el color rojo se pusiera rojo



Le dije:



—En este momento el mejor color es usted.







¡Hasta mañana!...