Mirador 18/03/20

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.



Don Juan le dijo al aprendiz de seductor:



-A las mujeres a quienes amé les di el regalo del olvido. A mí me doy todos los días el regalo del recuerdo.

Le explicó:



-A ninguna de mis amantes he olvidado jamás. Por eso las recuerdo. Pero a nadie he dicho sus nombres, y nunca a nadie he dicho que estuvieron en mis brazos. Cuando algún indiscreto me pide que le hable de ellas le respondo: ’Las he olvidado’. Por eso te digo que les di el regalo del olvido.



Añadió el sevillano:



-Para encantar a una mujer debes hablarle antes y callar después. Quiero decir que debes seducirla con palabras. Aunque digas mentiras, en el momento del amor todas las palabras son verdaderas y todos los juramentos son sinceros. Pero después del amor debes callar. Las mujeres se me entregaban porque tenían la absoluta seguridad de que a nadie le iba yo a contar que se habían entregado.



El aprendiz oyó a Don Juan y supo entonces el valor de la palabra y el valor –más grande todavía– del silencio.



¡Hasta mañana!...



Armando Fuentes Aguirre