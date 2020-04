Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.



Al hojear papeles viejos Don Juan halló una carta.



A primera vista supo que estaba escrita por mano de mujer, y a segunda adivinó quién se la había enviado.



Conoció a doña Elisa en el Palacio Real. Era dama de la Reina y él guardia de corps del Rey. Hablaron una tarde sin ser vistos. Él la besó y lo besó ella. Esa noche la bella joven le abrió la puerta de su cámara. No sucedió nada, sin embargo: Don Juan supo que doña Elisa era doncella, y no quiso arrebatarle su virginidad. Le dijo:



-Guardad esa preciosa flor para el feliz hombre que tendrá la fortuna de ser vuestro marido.



La carta que tiempo después le envió ella era de agradecimiento. Le decía: ’Ahora soy viuda. Si queréis gozar algo de lo que queda en mi jardín podéis venir cuando queráis’.



Don Juan no respondió a la invitación. Ahora no sabe si arrepentirse o no. La mujer y el amor tienen misterios que los hombres no saben descifrar.



