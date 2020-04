Hacía mucho tiempo no me encontraba con él.



Me buscó ayer, y no tuve forma de evadirlo. Con el forzado encierro en casa no le podía pedir a mi mujer: ’Dile que no estoy’.



Tuve que recibirlo, pues, y tuve que escucharlo. Me dijo cosas que no me gustó oír pero que me llegaron al fondo por la sencilla razón de que eran ciertas.



Parecía conocerme de años; me dijo con precisión mis faltas, mis defectos, mis debilidades. Me reprochó las cosas malas que he hecho y las buenas que he dejado de hacer. Puso ante mí un espejo en el que no tuve más remedio que mirarme.



Sentí como si estuviera frente a un severo juez. Al final, sin embargo, fue benévolo. Me aconsejó dejar atrás mis culpas, hacer firme propósito de enmienda y procurar ser mejor en el futuro.



Desde hacía mucho no hablaba yo tan de cerca con ese hombre, que me pareció conocido.



Le pregunté:



-¿Quién eres?



Me respondió:



-Soy tú.



