Tres cosas no sabemos los humanos, entre muchas otras.



De dónde venimos.



A dónde vamos.



Y cuándo se irá el coronavirus.



Empezamos a desesperarnos, es lo cierto. El encierro se ha prologado mucho, y nos resulta ya desesperante. Sabemos de los riesgos que implica volver a la normalidad, pero ya no aguantamos la anormalidad. Pensamos que lo que a otros les ha pasado a nosotros no nos va a pasar, y cada día que pasa nos sentimos más confiados y tomamos menos precauciones.



Lo cierto es que la epidemia no se ha ido. Y no menos cierto es que el virus no se irá. Seguirá entre nosotros, enemigo invisible, y cobrará nuevas víctimas hasta que no se encuentre una vacuna eficaz que evite el mal.



Mientras tanto oímos las palabras del vocero oficial de la pandemia y las desoímos. Cualquier participante en las redes sociales tiene más credibilidad que él.



Coronavirus.



Al que le tenga que tocar le tocará.



Bueno será, sin embargo, no ponernos en el tocadero.







¡Hasta mañana!...