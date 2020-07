Por un mensaje de Alfonso Manzanilla, apreciado colega, me enteré del fallecimiento en Mérida de don Carlos R. Menéndez Navarrete, director que fue durante muchos años del ’Diario de Yucatán’.



La vida me dio el regalo de conocerlo y de tratarlo. Supe por tanto de su caballerosidad y bonhomía. Fue un buen periodista, y eso lo honra, pero fue sobre todo un hombre bueno, y eso lo honra todavía más.



Estoy perpetuamente agradecido con la familia Menéndez desde que don Abel Menéndez Romero, padre de don Carlos, recibió a aquel muchachillo que era yo en las páginas editoriales de su periódico, donde colaboraban escritores de la talla de Salvador de Madariaga, Torcuato Luca de Tena y José María Pemán, entre otros de igual calidad y nombradía.



Por medio de mi ’Mirador norteño’ hago llegar a la familia Menéndez la expresión de mi pesar. La pena por la muerte de don Carlos sería aún más grande de no ser porque la dinastía sigue con honor la tarea diaria que se inició hace ya cerca de 100 años. Don Carlos R. Menéndez Navarrete dio ejemplo permanente de bien y de bondad. La vida de un hombre como él nunca termina. Su obra permanece y continúa.







¡Hasta mañana!...