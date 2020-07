La mañana era tibia, de sol claro.



No había nubes en el cielo, que parecía el manto de la Virgen. Aún brillaban en la hierba las gotas del rocío, y se oían en la cercana escuela las voces de los niños que repetían la lección.



San Virila salió de su convento. Iba al pueblo a pedir el pan que los pobres le pedían. En el camino vio a un niño que lloraba. El frailecito sabía que el buen Dios se preocupa cuando ve que en el mundo llora un niño. Le preguntó:



—¿Por qué lloras?



Entre lágrimas respondió el pequeño:



—Mi sombrero cayó al río. Mi padre me regañará por haberlo perdido.



San Virila buscó el sombrero entre las aguas, pero no lo halló: la corriente se lo había llevado. Entonces le tejió al niño un sombrero nuevo con rayos dorados que tomó del sol. El chiquillo, sonriendo, se lo puso y se encaminó, feliz, hacia su casa.

Cuando el frailecito regresó al convento el padre prior le preguntó:



—¿Qué milagro hiciste hoy?



—Ninguno –respondió San Virila. Nada más tejí un sombrero.



¡Hasta mañana!...