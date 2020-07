Ayer llovió con sol en el Potrero de Ábrego.



Cuando eso sucede la gente del rancho dice:



-Está llorando la Virgen.



Es que el cielo soleado parece el rostro de la Señora, y la lluvia son sus lágrimas.



También dice la gente cuando llueve con sol:



-Están pagando los drogueros.



Los drogueros son los deudores incumplidos. El hecho de que paguen es tan raro como la lluvia en día luminoso.



Otros dicen:



-Están pariendo las venadas.



Alguna extraña sabiduría rural ha de estar tras esa frase.



Cuando veo llover con sol el alma se me llena de luz y el corazón se me humedece. Es una pena que no venga Corot a pintar este paisaje. Oigo a lo lejos el relincho de un caballo y creo oír en él la alegría de los seres y las cosas.



Ayer llovió con sol en el Potrero de Ábrego.



Conmigo van ese bautizo y esa luz.







¡Hasta mañana!...