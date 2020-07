El Alto Funcionario del Estado llamó al señor equis y le dijo:



-Ya no hay presidencialismo. Y la razón de que ya no haya presidencialismo es que yo digo que ya no hay presidencialismo.



El señor equis no entendió. El señor equis rara vez entendía al Alto Funcionario del Estado, pues hoy decía una cosa y mañana otra. Aun así se atrevió a manifestar:



-Sin embargo las decisiones se siguen tomando como si todavía hubiera presidencialismo.



-En efecto -condescendió el Alto Funcionario-. Pero el presidencialismo de ahora ya no es el mismo presidencialismo de antes.



-¿Cuál es la diferencia? -volvió a atreverse el señor equis.



-La diferencia –se dignó responder el Alto Funcionario- es que antes se aceptaba que había presidencialismo y ahora no.



-Entonces -arriesgó con audacia el señor equis- ¿sigue habiendo presidencialismo?



-Sí -reconoció el Alto Funcionario-. Pero ya no hay presidencialismo.







