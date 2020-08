Llegó sin avisar y se presentó a sí mismo:



—Soy el color rojo.



Le pregunté:



—¿En qué puedo servirle?



Me respondió con voz imperativa:



—Diga en sus escritos que yo soy el mejor de todos los colores.



—No puedo hacer tal cosa –opuse. Los demás colores se molestarían conmigo, y los necesito a todos para hacerles dibujos a mis nietos. ¿Se imagina usted un dibujo para niños sin el verde para el césped, el azul para el cielo y el amarillo para el Sol? De usted, en cambio, se puede prescindir más fácilmente.



Al oír ese razonamiento el rojo enrojeció por el enojo. No me importó bastante: el enojo no suele aparecer en los dibujos infantiles.



Se lo dije, y el rojo se puso aún más rojo. Lo sentí mucho, pero como dice la sabiduría popular: ’Más vale una colorada y no cien descoloridas’.



¡Hasta mañana!...