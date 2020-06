Dicen los sabios que los astros, al rodar por la infinitud del universo, producen un fragor como el de mil millones de locomotoras. Más aún: como el de mil millones de millones de rayos que estallaran todos al mismo tiempo y que nunca dejaran de estallar.



Los poetas y filósofos, en cambio, niegan tal estruendo y hablan de ’la música de las esferas’.



Sin ofender la sabiduría de los sabios yo me inclino por la segunda teoría. Pienso que las estrellas cantan en el cielo igual que las ballenas en el mar. Sus canciones son de amor, naturalmente. Ése es el tema de todas las canciones, sean de Schubert o de Lara. Se canta para decir: ’Te amo’ o para decir: ’¿Por qué no me amas?’. Ésos son los únicos dos temas.



Yo no he oído la música de las esferas, pa’ qué voy a decir. He escuchado las canciones de Schubert y de Lara, pero las de las estrellas no. Sé, sin embargo, que alguna vez las oiré.



Sabré entonces que estoy en el amor.



Para eso hemos sido hechos.



Para estar en el amor.



Para ser en el Amor.







¡Hasta mañana!...