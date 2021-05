Mineral de la Reforma, Hgo; 07 de mayo de 2021.



MIRIAM GARCÍA BUSCARÁ ABASTO DE MEDICAMENTOS Y REGRESO DE PROGRAMAS SOCIALES



- Diputados actuales abandonaron su distrito, acusan a la candidata.



La candidata a diputada local por el Distrito XVII Villas del Álamo de la coalición Va por Hidalgo que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miriam García Monzalvo, recorrió las colonias Dos Carlos y Ávila Camacho, donde indicó a los pobladores que buscará que exista un verdadero abasto de medicamentos.



’En centros de salud no hay medicamentos, no hay vacunas, eso no debe pasar de ninguna manera, garantizar la salud de los hidalguenses es primordial en una agenda legislativa, es por ello que buscaré que el abasto de medicamentos sea por ley’.



Es así como Miriam García se dirige con vecinos de estas colonias tan importantes de Mineral de la Reforma, donde los estragos de la perdida de los programas sociales son notorios, reclaman que los diputados de Morena jamás los visitaron para escucharlos para alguna necesidad o gestión, han sido abandonados por 3 años, desconocen a sus diputados tanto el local como el federal, y están cansados de la omisión.



Aseguran que, en Miriam García, ven una persona joven, comprometida con su distrito y que lo importante es que nunca los ha dejado solos, ha caminado con ellos, esta ocasión no será la excepción, en equipo y de la mano, caminarán juntos al Congreso del estado, para recobrar esa fuerza para que Mineral de la Reforma y Epazoyucan avancen.