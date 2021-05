Mineral de la Reforma, Hgo., 08 de mayo de 2021.



MIRIAM GARCÍA INDICA QUE AUMENTO AL PRESUPUESTO EN MINERAL DE LA REFORMA Y EPAZOYUCAN ES URGENTE



- Refiere que el rezago en el Distrito XVII es notorio por el abandono de diputados locales.



La candidata a diputada local, por el Distrito XVII Villas del Álamo de la coalición Va por Hidalgo que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miriam García Monzalvo, recorrió la Colonia 11 de Julio del municipio de Mineral de la Reforma.



Al entablar platica con los vecinos, la candidata les refirió que ’a los municipios se les ha quitado presupuesto, principalmente en obra pública y seguridad pública, rubros que son primordiales en el crecimiento de un municipio’.



Es así como Miriam García hizo un llamado a trabajar en equipo, todos unidos, para que desde el Congreso se dé la batalla para buscar el aumento al presupuesto de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, para pelear contra el rezago que existe en estos dos municipios.



Sobre el tema, reconoció el trabajo de los alcaldes de los dos municipios que conforman el Distrito XVII, quienes con un presupuesto menor al que debería ser debido al crecimiento poblacional, en los primeros meses se han entregado resultados a la ciudadanía.



Vecinos de la colonia 11 de julio mencionan no conocen a sus diputados tanto local como federal, nunca regresaron a su colonia, no gestionaron recurso alguno y no quieren que pase lo mismo, es por eso que con Miriam García ven a una persona que los representará en el Congreso con compromiso y lealtad con la ciudadanía.