Mirna Acosta es ejemplo de que las mujeres saben gobernar

Copándaro, Mich., .-, Mirna Acosta dice ’debemos hacer rendir el día, comenzar desde muy temprano las labores, ya que cuenta con un equipo de trabajo integrado por mujeres y hombres por igual, tanto en cargos de primer nivel como en general en toda la plantilla laboral, son el primer municipio en Michoacán que planteó esto y lo cumplió a cabalidad, sus convicciones de que Michoacán será mejor siempre y cuando la violencia contra la mujer, así como su exclusión de los cargos públicos termine, permitirá ser una sociedad mejor’.



Acosta Tena se ha convertido en una figura importante en la entidad, ’no porque a las mujeres les regalen algo, sino porque tienen que trabajar el doble que un varón, tanto en las comunidades rurales como en la misma escena política estatal, es por ello que está implementando programas municipales en pro de los derechos de las mujeres, que protejan su integridad cuando existe la violencia doméstica y, sobre todo, abrirles oportunidades de desarrollo a las mujeres copandarenses.



El modelo que implementó en Copándaro podría replicarse a nivel estatal, es por ello que participo también activamente como representante de FECOM en Michoacán, a efecto de combatir las causas de tanto femicidio que hay en la entidad.



Los feminicidios no son un delito más, son un fenómeno social que se desarrolla no por lucro o por objetivos materiales, los asesinatos de mujeres se dan por el simple hecho de ser mujeres, lo cual es triste e indignante’, lamentó. La alcaldesa.

Acosta Tena alterna su día con una pesada agenda de gestión, ejecución de políticas públicas bien articuladas al tiempo que también participa en ’el activismo político y la lucha social desde que estaba estudiando la licenciatura en arquitectura, no soy nueva en esto ni tampoco improviso, he estado trabajando en distintas áreas de la función pública, fui auditora, directora de obra, candidata varias veces y todo ello me ha generado un panorama claro de la realidad’, expresó.



Estuvo en un panel de análisis de la realidad política michoacana, en la cual, a pregunta expresa sobre los movimientos de la dirigencia estatal de Morena, de plano, declinó opinar ya que, a decir de Acosta Tena ’serán las autoridades del partido y los tiempos, quienes nos indiquen como van los trabajos y quien estará a cargo de los destinos del partido, respecto de las candidaturas a la gubernatura, no son tiempos electorales, lo único que me queda claro es que Michoacán será gobernado en 2021 por una mujer’, concluyó.



Con información de la Agencia Quadratín