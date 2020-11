Mirna Acosta se destapa para buscar la Gubernatura de Michoacán

Copándaro Michoacán.- Mirna Acosta apoyara la equidad de género en beneficio de hombres y mujeres y no solo de discurso sino que hay que ponderar la igualdad para lograr justicia social para todos.



En el sindicato independiente de trabajadores de la educación en México arropada por líderes del magisterio de diferente municipio del estado y organizaciones de mujeres, sociedad civil y los medios de comunicación, Mirna Acosta anunció su decisión de buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del estado ya que Michoacán necesita un nuevo rostro.



Expreso que es necesaria la igualdad de género en el estado, y enfatizó la importancia de generar conciencia social entre los sectores para potencializar a las mujeres para que tengan oportunidad de servir a la ciudadanía porque es bonito servir y lograr cambios para los ciudadanos.



A continuación señalo la importancia de apoyar la equidad de género en beneficio de hombres y mujeres y que no sea en discurso hay que ponderar mucho la igualdad, porque solamente así se logrará una justicia social para todos.



Se pronunció también porque la riqueza sea distribuida equitativamente entre toda la población michoacana, porque necesitamos un Michoacán donde todos nos tendamos la mano, ayudarnos entre todos y cambiar la forma de pensar de los michoacanos, para realmente caminar juntos por la transformación del estado manifestó.



Itzel Chávez presidenta de la federación de ciudadanas organizadas de México FECOM A. C. expresó sentirse contenta por la disposición del Instituto Nacional Electoral INE en el sentido de que para cumplir con la cuota del 50% de puestos de elección popular para mujeres 7 de 15 gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio próximo deben ser encabezadas por mujeres además se dijo orgullosa de que ahora se trabaje en el tema de equidad de género ya que anteriormente solo se mencionaba en el papel pero no se llevaba a cabo.



El profesor Jesús Tavárez Nieto dirigente de SITEM en Michoacán, informó que durante la reunión de trabajo con la aspirante a presidir la gubernatura del estado se analizaría la agenda de trabajo planteada en apoyo a Mirna Acosta, una vez que los tiempos del INE y de MORENA lo permitan para definir en cada uno de los espacios geográficos y cabeceras distritales, los eventos a realizar del 18 de noviembre al 15 de diciembre en apoyo a la edil y coordinadora de alcaldes de MORENA en Michoacán.



Precisó también que lo dispuesto en el INE es una de las causas por lo que el SITEM decidió integrarse al proyecto de Mirna Acosta dado que es una gran oportunidad que tienen las mujeres y hombres de Michoacán de contar con una gobernadora y recordó que en visitas previas por diferentes regiones de Michoacán se percataron de que la población ve con agrado a una mujer, por su sensibilidad, su franqueza y su forma de resolver los problemas sea quien encabece el gobierno estatal.



Cuenta con la simpatía de hombres y mujeres y así juntos sacaremos a Michoacán de las situaciones complicadas en todos los aspectos.



Definiendo así a Acosta Tena como una buna propuesta ya que es una mujer sensible, capaz, joven y que puede sacar a Michoacán hacia un rumbo que pueda favorecer a todos los sectores sociales de la población ya que es importante que haya un mejoramiento general y más oportunidades para las y los michoacanos.



Acosta Tena cuestionada sobre los tiempos y un itinerario en la dirigencia estatal de MORENA señaló que un punto a favor de las y los aspirantes es que ya se tiene un dirigente nacional que va a venir a poner orden solo hay que esperar a que den línea y la estructura.



Precisó que hay que esperar los tiempos y no anticipar los hechos pue es necesario que todo sea avalado por la dirigencia nacional y respetar la autoridad de Mario Delgado como presidente nacional de MORENA