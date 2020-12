Mirna Acosta se registra a la candidatura a gobernadora por Morena

Copándaro, Michoacán .- En la sede de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, de la Ciudad de México, esté 5 de diciembre la Presidenta Municipal de Copándaro y coordinadora de alcaldes morenistas en Michoacán, acompañada de un grupo de simpatizantes, líderes sociales y referentes políticos de distintos municipios michoacanos ratificó su interés en contender por el Solio de Ocampo en el proceso electoral 2021, inscribiéndose formalmente al proceso de pre selección de candidatas y candidatos a la máxima magistratura por Michoacán.



Al finalizar el proceso de inscripción Mirna Acosta se dirigió a los medios de comunicación ahí presentes confiada en que la dirigencia nacional de su partido político, así como la militancia morenista michoacana, tomarán la mejor decisión, respetando tiempos y reglas para seleccionar a la candidata o candidato que participará en la elección constitucional.



Mirna Acosta Tena, dijo que ’las condiciones en Michoacán están dadas para que su partido, y la 4T, gane la elección en Michoacán, la misma oposición ha dado la razón al unirse todos en contra de nuestro proyecto, yo veo bien eso, sumarán todos sus puntos negativos que traen y eso nos dará mayor ventaja rumbo a los comicios. Sin embargo es importante que los aspirantes, así como nuestras dirigencias, ponderen el futuro de Michoacán, es por eso que yo he venido proponiendo la unidad, con quien gane la contienda interna, sin regateos ni componendas, vamos a ganar pero debemos hacerlo juntas y juntos, por Michoacán’, sostuvo, al tiempo que se dijo confiada en ser un perfil joven, con experiencia y capacidad, ’Michoacán necesita llevar a la candidata o candidato con menor desgaste político, a efecto de lograr los acuerdos y alianzas con organizaciones sociales, con la ciudadanía. Nuestro proyecto apuesta por el conocimiento de la realidad michoacana así como propuestas y soluciones innovadoras, acordes a la nueva realidad que se vive, tanto a nivel local como global, es tiempo de las mujeres y los jóvenes’, expresó. A pregunta expresa sobre las necesidades apremiantes para quien llegue al Solio de Ocampo en 2021,



Acosta expuso que es necesario ’activar políticas de verdadera austeridad y combate a la corrupción, no las simulaciones actuales donde no disminuyen los gastos superfluos y quienes están encargados de investigar y combatir la corrupción en Michoacán son perfiles impuestos por el mismo Gobernador. En ese sentido es necesario también transparentar la deuda pública, ese problema es de años, se maquillan las cifras, se simula y se esconde la información’.



Y es fundamental para ella ’retomar la relación con la Federación, ir hombro con hombro para sacar adelante a Michoacán, no es posible que se gobierne desde el berrinche y la venganza política o el resentimiento, las mismas encuestas lo muestran, Andrés Manuel sube en percepción y el gobierno estatal ya se encuentra en el sótano, a pesar de gastar tanto recurso en publicidad, eso debe cambiar en 2021, es por ello que MORENA debe estar unido, fuerte y bien organizado, a efecto de ganar también la mayoría en el congreso local’, concluyó.



(Con información de Quadratín Michoacán)