Mirna Acosta Tena recibió a Mario Delgado en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Presidentes municipales, diputados federales, locales y regidores de Morena se concentraron en un salón del Best Western Plus Gran Hotel, para recibir a Mario Delgado, coordinador de la Cámara de Diputados Federal y escuchar su propuesta política como aspirante a la dirigencia nacional del partido guinda.

Mario Delgado, en su visita al bello estado de Michoacán estuvo con la presidenta de copándaro, Mirna Acosta.



El diputado federal Mario Delgado Carrillo, en su visita a Morelia, Michoacán, afirmó que el camino para la renovación de la dirigencia nacional de Morena solo hay una propuesta para la militancia y para el pueblo de México, indico que este camino es la unidad, señalo que el pueblo organizado es la fuerza del partido, por lo que hizo un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena para crear un motor de la Cuarta Transformación, el legislador señalo que tienen que ser responsables en el proceso para que salga bien, porque la nueva dirigencia va a tener la legitimidad de todo el pueblo de México y esa es la fuerza que necesitamos en el movimiento para ponernos a hacer lo importante que es organizar a la gente, apoyado por diputados federales y senadores del estado de Michoacán, aseguró que cualquier interés individual es muy pequeño comparado con el interés de la transformación, indico que están comprometidos, con su partido y con nuestro presidente de la República y por supuesto con el pueblo de México, es por esa razón que no podemos fallarles, asimismo el legislador reitero sus propuestas a realizar como dirigente de su partido indico que trabajara para reimprimir el periódico Regeneración; integrar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; fortalecer el instituto de formación política; hacer público el padrón de afiliados; hacer un juramento de principios; adecuar los estatutos a la nueva realidad del movimiento como partido en el poder; y devolver el 50 por ciento de las prerrogativas del partido, por ultimo señalo la importancia de mantener a Morena la vanguardia en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, sin violencia, abrir espacios a los jóvenes y a los pueblos indígenas, y darle también su lugar a los migrantes, Mario Delgado apuntó que el partido debe ser más activo en la defensa del presidente y del proyecto de la transformación.



Ante ello la unidad por delante antes que los proyectos personales.