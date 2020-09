Mirna Violeta Acosta Tena está preparada y atenta al tema del COVID-19

Copándaro, Michoacán.- La presidenta municipal de Copándaro y coordinadora de los alcaldes de Morena, Mirna Violeta Acosta Tena, en entrevista nos comunicó que ha estado desarrollando, en un primer momento medidas ante la contingencia por el COVID-19, nos comunicó que ha asistido a algunas conferencias, ponencias y giras de trabajo bajo todas las medidas recomendadas para esta pandemia.



’Estuvo en varios municipios con grupos de mujeres, exponiendo la necesidad de ser solidarias unas con otras, la solidaridad es nuestra mejor arma para poder abatir los feminicidios y las desigualdades que padece la mujer michoacana’, expresó.



Las autoridades en materia de salud del estado de Michoacán convocaron a presidentes municipales de la entidad para desarrollar una estrategia conjunta, a efecto de estar preparados en una contingencia que, a decir de la coordinadora de alcaldes de Morena, ’debe ir más allá de colores políticos e ideologías, es importante que los actores políticos no lucren con un tema tan delicado en materia de salud, es decir, ni generar terror en la población ni bajar la guardia en la materia, es por ello que estamos informando a la sociedad de manera responsable todas las disposiciones federales y estatales en materia de prevención del Coronavirus’.



’Copándaro está muy cerca de grandes concentraciones poblacionales, de la capital del estado y de Guanajuato, tenemos flujo de turismo y paisanos migrantes que se desplazan a los Estados Unidos, es decir, son parte de una comunidad global y deben estar preparados, en esa dinámica, al tiempo agregó que continúa, en el marco de las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades en la materia, trabajando en bien de los copandarenses y de los municipios emanados de Morena, como su coordinadora.



Hizo hincapié en ser creativos para no frenar el trabajo, sin exponer a la sociedad, o al personal que labora en la presidencia municipal, la tecnología digital es algo de lo que están echando mano, no son vacaciones, es una contingencia sanitaria, y mantener las responsabilidades que corresponden como autoridades.



Informó también que están desarrollando campañas en las cuales la población pueda informarse de lo necesario para actuar coordinados contra el COVID-19, ya que el material existente es complicado de entender por la mayoría de la población, ’quiere que la gente de Copándaro esté bien informada y que sepa que su presidenta municipal, a través de los mecanismos con los cuales cuentan, está preparada para cualquier eventualidad’.