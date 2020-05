Misterioso / Grito desesperado

Hola!!! mis queridos Nezayorquinos ... Hoy tengo un tema que no puedo dejar pasar, es el caso de un funcionario misterioso de ODAPAS en Ciudad Neza, que muere de insuficiencia respiratoria. En un clima de "Confidencialidad" nadie sabe de quién se trata y no por morbo pero.... Estamos en plena pandemia y debería de ser abierto el asunto pues cabe recordar que en el caso que diera positivo a Cobid-19 estaríamos hablando de un foco de infección muy grande que pone en riesgo a los compañeros de él, en las oficinas de ODAPAS, en el municipio y por otro lado las personas con las que trató en en algún punto podrían estar en peligro el H. Ayuntamiento, sale con la estupidez de mantenerlo en secreto. Tache para comunicacion social de Neza y asesores en esa materia.



Mientras que en el sector salud, en Ciudad Neza, también han empezado a caer Medicos, enfermeros, camilleros de diferentes hospitales. Hasta el Dr Jefe de urgencias en un hospital del ISSEM también perdió la batalla ante Cobid- 19. Esto por la falta de insumos adecuados para poder. Operar y yo me preguntó Dónde están los recurso del gobierno federal, local, municipal para dorar a médicos,enfermeras y personal administrativo de caretas, cubrebocas y batas? Quien los está acaparando y vendiendo y por eso no llegan a su destino? Atención Secretario de Salud Mexiquense y Federal pues la verdad sus mejores soldados están sucumbiendo ante el Covid 19 y no autoridades estatales municipales jurisdiccionales y sindicatos meten las mano por su gente y dorarlos de caretas guantes, batas y cubrebocas que a caso es mucho pedir? si no me creen pregunten a los trabajadores del ISSEM y IMSS e ISSSTE que hasta plantones han tenido que hacer para exigir los insumos necesarios por ello lo único que puedo decir hasta ahora Está Pelón !!

Nos vemos en la próxima !!!



Lic.Gabriel Helguera Repetto

