Mitomanía de la recuperación

Partidos políticos, pobreza ideológica



Banxico, de vuelta al debate legislativo



De lleno ya en la carrera electoral de medio sexenio, los partidos políticos están enfrascados en una cruenta batalla de discursos sin sentido, menos sin sustento, que denotan la pobreza ideológica y la falta de sensibilidad sobre lo que requiere realmente el país y la población en general, en estos momentos de crisis económica y de salud.



Durante mucho tiempo, el discurso gubernamental ha intentado imponer que el manejo de la crisis económica y de salud ha sido acertado, que los resultados han sido positivos y que la recuperación está a la vuelta de la esquina, afirmaciones que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento y sin presentar evidencia.



Sólo baste echar un vistazo por algunas comunidades del interior del país y en la propia capital de la República Mexicana para corroborar que la supuesta recuperación es mera falacia, porque la parálisis económica persiste y la pobreza se acrecenta.



Si bien los resultados de las principales variables económicas tienen, en su mayoría, un importante rezago, las cifras disponibles ya muestran nuevamente debilitamiento después del repunte, tras finalizar el confinamiento sanitario del primer semestre del año pasado.

Todo señala que los indicadores comienzan a retomar ese comportamiento con bajo dinamismo, inercial, que prevaleció hasta antes del comienzo de la crisis sanitaria, mismo que en 2019 resultó en la primera caída de la economía después de nueve años consecutivos de crecimiento -bajo pero positivo-.

A pesar de las señales de estancamiento y de ausencia de una recuperación sólida, las autoridades insisten en que la situación avanza favorablemente y que el entorno del país es cada vez mejor. Incluso, estas ideas han sido adoptadas por diversos grupos como apoyo electoral al partido en el poder, o sea Morena, que argumentan que el país vive la mejor situación en muchos años.



Pero no sólo eso, dicho partido argumenta en sus promocionales de campaña electoral como logro de los morenistas la llegada a México de la vacuna anti Covid, cuando en realidad es una desfachatez y cinismo utilizar la vacuna con fines electorales, algo que diversos analistas habían advertido haría el gobierno lopezobradorista.



Envuelto en un manto de mitos y realidades, el discurso oficial resalta además temas como la estabilidad del tipo de cambio, disminución del precio de la gasolina, baja inflación, ’nula’ utilización de deuda pública, erradicación de la corrupción y buen manejo de la crisis de salud y es natural que la argumentación oficial sea optimista ante la adversidad.



Sin embargo, sería muy recomendable que se apegara más a las realidades y que reconociera los grandes retos que el país enfrenta en la emergencia actual, apelando a la unión de todos los ciudadanos, empresas y trabajadores, de distintas orientaciones políticas y de diferentes niveles de ingreso. Ello sería mucho más provechoso que cultivar la confrontación entre grupos sociales, independientemente de su tamaño numérico o económico.



Banxico, debate legislativo



Entre jueves y viernes de esta semana, el Congreso de la Unión instalará una mesa técnica para analizar la Ley del Banco de México, que busca que el Banxico, que encabeza Alejandro Díaz de León, compre los dólares en efectivo que llegan a instituciones financieras.

Así lo confirmó Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, quien argumentó que pese a que los cambios a la mencionada ley ya no está en manos de los senadores, pues éstos ya la aprobaron, acompañarán a los diputados en esa mesa técnica.

Escucharemos, dijo, a los grupos migrantes, a las cámaras de comercio y empresariales en materia turística, y se abordará el tema acompañando el trabajo con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Cabe recordar que Senado de la República aprobó en diciembre de 2020 las reformas para que Banxico compre a las instituciones financieras los dólares en efectivo no repatriados a Estados Unidos y, en su caso, los incorpore a las reservas internacionales de México, no obstante la iniciativa se frenó en la Cámara de Diputados ante las críticas sobre riesgo de lavado de dinero y la autonomía de Banxico.



