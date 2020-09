MMA debe ser el candidato…

(Carta a Don Héctor)



A LA PREGUNTA DE ¿QUIÉN CREE QUE DEBE SER el candidato a gobernador (por el PRI)?, el 38 por ciento de los encuestados contestó que Mario Moreno Arcos, actual secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado. Le sigue en preferencias el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, con un 25 por ciento; a continuación, el senador Manuel Añorve con 24 por ciento, y el excandidato a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja, con un 13 por ciento.



La encuesta es de C&EResearch, empresa dedicada al levantamiento de mediciones electorales. De acuerdo a la información de la misma encuestadora, el levantamiento fue realizada el pasado 29 de agosto, y tiene una confiabilidad del 95 por ciento, con un margen de error de 4.5 por ciento.



Es indudable que la respuesta a la pregunta es fundamental, pues tiene que ver con lo que quieren los guerrerenses a través de los encuestados. Es decir, que Mario Moreno sea el candidato del PRI a gobernador del estado de Guerrero. Y si lo quieren, se supone que votarán por él.



La pregunta es: ¿tomará en cuenta el PRI, o mejor dicho, los que deciden en ese partido político lo que quieren los guerrerenses, o elegirán al que ellos consideran pertinente? Sin duda, ésa es la cuestión, diría el Maestro.



Hay que decir, por cierto, que Mario Moreno ha ganado las seis elecciones en las que ha participado, es decir, tanto para ser sindico del Ayuntamiento de Chilpancingo, como para presidente de ese municipio en dos ocasiones, así como para diputado local y también dos veces diputado federal.



Es decir, el actual secretario de Desarrollo Social del estado, no solo es un excelente servidor público como incluso lo reconocen diversos actores políticos, incluso de oposición, sino también un hombre que sabe ganar elecciones, acorde a su dicho de que no es aventurero político, de tal forma que si aspira a ser candidato a gobernador del estado es que tiene los elementos para ganar la elección del año próximo.



No obstante, como hemos dicho, la elección del candidato del PRI, su partido, tiene que ver con quienes deciden en él, y más aún, si quieren ganar la elección de gobernador. Mientras tanto, la encuesta de referencia, que para muchos es una fotografía del día, el 29 de agosto pasado arrojó lo que creen los entrevistados.



Ciertamente habrá, en el futuro, como ya se han levantado, otras encuestas para medir, desde la popularidad de los actores políticos, y que aspiran a diversos cargos de elección popular, incluido el de gobernador del estado, hasta la intencionalidad del voto, y por supuesto, como es el caso, lo que piensa la población sobre quién debe ser el candidato.



Mientras tanto, la encuesta de C&EResearch, levantada el fin de semana, arrojó lo que creen los guerrerenses sobre quién debe ser el candidato del tricolor en Guerrero.



CABE DECIR, QUE la misma encuesta de referencia responde también a la misma pregunta, respecto a los aspirantes de Morena, es decir, sobre ¿Quién cree que debería ser el candidato a gobernador?, ubicando al senador Félix Salgado Macedonio en primer lugar con el 36 por ciento; en segundo, el exalcalde de Acapulco Luis Walton Aburto con un 29 por ciento; el delegado federal en el estado, Pablo Amílcar Sandoval con un 20 por ciento, y la alcaldesa de Acapulco con un 15 por ciento.



Asimismo, el levantamiento hecho por C&EResearch también mide una posible alianza electoral entre el PRD y el PAN: el 23 por ciento se inclina por el alcalde de Taxco, y el 22 por ciento por el erxpresidente del Congreso local, Carlos Reyes Torres. También, Félix Salgado, de Morena, le ganaría con un 40 por ciento, a la que hipotéticamente pudiera encabezar Manuel Añorve, del PRI, con el PAN y PRD.



En otro escenario, Pablo Sandoval, de Morena, obtendría 38 por ciento, frente al rector Javier Saldaña, por el PRI, que tendría 17 por ciento, mientras que el exalcalde de Acapulco, en una alianza del PRD con el PAN, obtendría apenas el 5 por ciento, en tanto que el expanista, Jorge Camacho, sumaría el 7 por ciento. El 33 por ciento, sin decidir, ante la pregunta: ¿por quién votaría?



Un tercer escenario, que tiene que ver con ’Si los candidatos de los partidos fueran los siguientes en la boleta electoral, por quién votaría’, arroja que la excandidata a la gubernatura, Beatriz Mojica, tendría por Morena un 28 por ciento de la intención del voto; Mario Moreno Arcos, por el PRI, 26 por ciento, es decir, un empate técnico, y el actual alcalde de Chilpancingo, en una alianza del PRD con el PAN, sumaría tan solo el 9 por ciento. Un 37 por ciento estaría indeciso.



Claro. Hay otras encuestas con otros porcentajes. Y sin duda habrá otras más.



Comentarios: [email protected]