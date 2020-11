MMA, el que le conviene al PRI

(Carta a Don Héctor)





LAS ENCUESTAS Y LOS SONDEOS SON MUY CLAROS: Mario Moreno Arcos es, de los tres aspirantes a la candidatura del PRI, el que más le conviene a ese partido si es que quiere ganar la elección del 2021, y en consecuencia, retener la gubernatura del estado. Y es que, coinciden, es el que genera mayores simpatías al interior de ese instituto político, acuerdos de alianzas con otros partidos, y con amplios sectores de la sociedad guerrerense.



Por supuesto, los otros dos aspirantes tienen lo suyo. Sin embargo, si el PRI quiere y pretende ganar la elección de gobernador, el idóneo es Moreno Arcos, el único competitivo, en estos momentos, ante cualquier candidato de Morena, el partido del Presidente.



Este lunes 9, hay que decirlo, Moreno Arcos, quien se venía desempeñando como secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado, renunció al cargo, precisamente para buscar la candidatura de su partido, luego de reunirse con el gobernador Héctor Astudillo Flores quien por cierto reconoció el trabajo de quien fuera uno de sus más eficientes colaboradores.



Producto de la cultura del esfuerzo, es decir, del trabajo constante, por venir desde abajo, Mario Moreno se ha forjado, a lo largo de su vida y su trayectoria política, una historia de triunfos. Y es que de las seis elecciones en las que ha participado, en todas ellas ha ganado, de tal forma que ha sido desde síndico del Ayuntamiento de Chilpancingo, diputado local, dos veces diputado federal y dos veces también alcalde de la capital del estado.



Lo sorprendente de todo es que en todos estos cargos desempeñados, al que hay que agregar su paso por la delegación federal del ISSSTE en el estado, es que en ninguno de éstos, y durante todos estos años, ha cambiado su trato con la gente humilde, de donde viene, de ahí el apoyo y respaldo que tiene a lo largo y ancho del estado.



Mario Moreno, hay que decirlo también, tampoco tiene señalamientos de corrupto, es decir, de haberse robado los dineros del pueblo. A lo largo de su carrera política y dentro de la administración pública, no hay, ciertamente, acusaciones en su contra de abusos de poder, de prepotencia o de haber actuado alguna vez contra la población.



Lo que sí hay, y por todo el estado, son comentarios a su favor. ’Él sí cumple’, ’es una buena persona’, ’ayuda a todos’, ’es humilde’, ’trata a todos con respeto’, ’sí lo vas a ver a su casa te atiende’, ’te da confianza’, y ’te apoya’, son solo algunas de las expresiones sobre él.



No es pues casual que tenga un amplio apoyo de la población para que sea candidato a gobernador. Tampoco es casual, sin duda, que las encuestas lo ubiquen como el favorito, y si fuera candidato de su partido, para ganar la elección del año próximo.



Es indudable que por eso fue que este lunes decidió presentarle al gobernador del estado su renuncia al cargo de titular de la Sedesol. ’No soy un aventurero de la política’, dijo recientemente en una entrevista, en la que puntualizó: ’no sólo quiero ser candidato, quiero ser gobernador’.



Es decir, si busca ser candidato de su partido, el PRI, será para ganar, no para participar en el proceso electoral.



Hay que decirlo. En la elección del año próximo no sólo está en juego la permanencia del PRI en el gobierno del estado, sino también el proyecto de gobierno que inició, hace cinco años, el hoy gobernador Héctor Astudillo Flores.



Está pues en el PRI, y en los próceres de ese partido, elegir un candidato ganador. Y es que más allá de compromisos de grupo, lo que en el tricolor se juega es el destino de Guerrero.



Hay que decirlo también. Mucho se ha dicho en el PRI de que se hará justicia y se le tomará en cuenta a la militancia que es la que finalmente hace el trabajo para que muy pocos, incluso sin merecerlo, lleguen a los cargos públicos y de elección popular. En consecuencia, hoy ese partido, y quienes lo dirigen, están en su mejor oportunidad de tomarla en cuenta y elegir como su candidato a quien viene desde abajo.



En fin. Lo cierto es que con Moreno Arcos el PRI no sólo tendría al mejor candidato, sino también, el que sumaría, llegado el momento, el mayor número de votos, suficientes para retener la gubernatura, debido al arrastre que tiene, las alianzas que puede concretar con otros partidos, y lo que es mejor, el carisma que tiene entre la población.



POR CIERTO, ESTE LUNES, TAMBIÉN, se dio a conocer el acuerdo por el que el PRI y el PRD irían en alianza rumbo a la elección del año próximo, luego de que hacer apenas unos días el propio Moreno Arcos se reunió con el dirigente del perredismo guerrerense. Cabe decir también que Moreno Arcos renunció al cargo de titular de la Sedesol para estar en condiciones, de acuerdo a la ley, de hacer precampaña. Finalmente, este martes concluye el plazo para que los partidos políticos registren ante el IEPC las alianzas electorales.



