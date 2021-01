MMA vs MAB

La hora chingugentona de los chipocludos llegó; llegó la hora de la verdad, pues las precampañas para elegir a los candidatos de los partidos políticos concluyeron con éxito a secas. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, posesionados como los dueños de México, decidieron mandar al polémico calentano y apasionado Félix Salgado Macedonio (toro sin tuercas), a la arena política.

En el otro extremo cuadrilátero del ring político, a más tardar este próximo domingo estará el espacio ocupado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevando como esparrin a los perredistas palaros para disputar el preciado trofeo y una lana grande que obtendrán como pago ’sus servicios’, de legrar la tan apetecida y codiciada gubernatura del estado de Guerrero.

El llamado partido tricolor tiene en la ’jugada’ a tres suspirantes, pero indiscutiblemente sólo uno tendrá la oportunidad de disputarle al ’al amante de las doncellas’ la corona y cetro guerrerense. Entre ellos es el más débil, el diputado Héctor Apreza Patrón, quién no tiene la más mínima oportunidad de subirse al ring de los púgiles.

Los otros dos aspirantes están en las manos hoy sus patrones, los que manejan el PRI nacional y deciden quién va y quién no a la contienda electoral, evento que culminará el próximo 7 de junio en la en las urnas. Manuel Añorve Baños, el autollamado ’el chuky diabólico afirma que será él elegido de los dioses del olimpo, pues dice a los cuatro vientos que está firme con sus padrinazgos del PRI.

Por supuesto sí este muñecón siniestro no da marcha atrás, seguramente nuevamente fracasará en su intento y su capricho de ser el virrey de Guerrero, pues apuesto doble contra sencillo que será embestido y cogido por el malvado toro sin turcas que viene con los cuernos bien firmes y filosos. Por supuesto que este costachiquence oriundo de Ometepec perderá de calle la contienda electoral y dejará que por lo próximos 6 años al morena gobierne Guerrero.

Si el PRI quiere y desea firmemente retener el poder en Guerrero, sólo el aspirante Mario Moreno Arcos podría lograr el cinturón de campeón y el laurel de la gloria, pues es un político ’sin cola que le pisen’; en seis ocasiones que ha competido para un cargo de elección popular y siempre ha tenido éxito por ser una gente sencilla de pueblo, pueblo que lo estima y respeta.

Luego entonces, si el ex poderoso PRI sueña conservar el poder en Guerrero debe escuchar el verdadero sentir de la gente. La vida ya nos cambió, ya no son tiempos para compadrazgos, influencias o caprichos políticos.

Aún que según las encuestas, unas reales y otras compradas dicen que Morena va arriba, sólo Mario Moreno Arcos tiene el capital político para ganarle al dueño del periódico La Jornada de Guerrero.

De lo contrario, en caso que los dirigentes del PRI se empeñen en designar a Manuel Añorve Baños (ya lo conoce la gente por sus andanzas), se gestará un retundo fracaso en el PRI y la gente buscará otra opción a quién darle su voto.

En caso de que el voto favorezca a Morena, el PRI podría desaparecerá de la geografía guerrerense, pues muchos de los hoy funcionario, incluyendo al gobernador Astudillo, los va auditar el gobierno federal. En política no hay nada seguro y escrito para nadie, a ver qué pasa de hoy al domingo.

COORDENADAS TAXQUEÑAS

Por el momento no hay mucho de qué hablar en cuanto a política taxqueña. Seguramente pasado mañana domingo también en el PRI Guerrero o en el PRI nacional salga humo blanco que nos anuncie quién será el abanderado para gobernar este municipio en los próximos tres años.

Por el momento, el nombre del político jumilero de quién más se habla y es bien aceptado en las calles, edificios públicos y encuestas, es el actual diputado local, Omar Flores Majul, quién calladamente ha llevado por todo el municipio importantes ayudas a la gente en estos tiempos de pandemia y mala economía.

En cuanto al distrito electoral 21 que comprende los municipios de Pilcaya, Tetipac y Taxco, la ex diputada local y fracasada ex aspirante a la alcaldía de Taxco, Flor Añorve Ocampo, quién por capricho del gobernador Astudillo, es hoy presunta candidata a esta diputación que comprende estos tres municipios ’sueña seguir pegada a la ubre del poder’, no cabe duda. Ya habrá más espacio para comentar las peripecias ’esta fina y distinguida personita’…[email protected]