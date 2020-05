MODELO DE PODER EN CAÍDA LIBRE 2020-2024: !MIEDO POR ESPERANZA!

EL sistémico priista el partido era esa caja negra y el presidente de la república la usaba para distribuir el poder y canalizar decisiones, evitando el fantasma de la lucha política, ideológica, burocrática y de clases en el gobierno y en la sociedad. Morena está tratando dentro de sus luchas intestinas por el poder público si es un partido sistémico o un atasco del presidencialismo carismático. La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal.

El conflicto se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, las acusaciones entre líderes o por el control partidario. El desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente López Obrador; el principal riesgo es que baje su 53% de diputados a 45% o menos y que no gane todas las gubernaturas que podría ganar. Abdicación: Renuncia del poder soberano o puesto supremo, después de poseerlo. Toda renuncia del poder supremo hace que éste revierta inmediatamente a la sociedad de donde procede. Esta dejación o renuncia del poder político sólo puede efectuarla la persona en quien encarne la representación del Estado. La abdicación comprende normalmente la cesación voluntaria en sus funciones y prerrogativas, hecha por reyes o emperadores; pues no se utiliza para otros jefes de Estado, como presidentes de república y dictadores, o cualquiera otra dignidad; por más que equivalga a lo mismo la renuncia, dimisión o resignación del mando de unos y otros.

A la fragmentación de las facciones de poder y en la búsqueda de retomar el modelo sistemático de cuotas, nuestra población actuara con acciones de bumerán en el 2021, esto es, la sociedad liquida que su estado de ánimo depredara su voto. La dirigencia interina con Alfonso RAMÍREZ de la izquierda laboral y su enlace con Marcelo Ebrard, Benito Pardo. El grave problema de continuar de acuerdos caciquiles claro ejemplo el conflicto reciente en Veracruz donde la mano la tiene el gobernador ha polarizado su militancia de fuerzas de diputados mediáticos y presidentes municipales que han demostrado poca eficacia administrativa.

La primera prueba será en los estados de Coahuila en las diputaciones locales y las presidencias municipales en hidalgo ,dos gobiernos locales priistas , las alianzas con los rojo Lugo ,que fueron desplazados los Murillo karam , Osario Chon ,Pechina (EX DIRECTOR DEL INFONAVIT, DONDE SE RECUPERO 3 MIL MILLONES DE LOS FONDOS DE LOS PENSIONADOS POR AMLO A TRAVÉS DE PJR ) , a causa de intereses de poder ,así como ,la tendencia de apoyo a favor de AMLO en el 2018 de los desplazados y que el modelo sistemático de saqueo ,corrupción e impunidad fue la cuña de castigo al priismo de poder de estas elites . El término a morena 5 meses de su afiliación incierta, la credencialización y la renovación de las diligencias estatales y nacional, la encuesta el calzador de muchos ante su fama en su entorno de acción de los actores políticos del caique o grupo al viejo esquema de poder con la negociación, la línea el acuerdo al estilo viejo y vicios del erario público. No hay nada para nadie la alternativa las coaliciones (MORENA, PES, PT, PVEM) totales o parciales por región .al tiempo.

Un nuevo paradigma (modelo). Sin embargo, a medida que las frases fueron desgastándose y las muletillas perdieron su encanto para volverse cansada letanía, los aplausos devinieron en insultos y gritos destemplados de los acarreados de un esquema tradicional de los que gobiernan en el país. El tema ¿del cómo? romper esquemas de corrupción e impunidad que por décadas se fue desmantelando el estado de bienestar; Poco a poco pues, la realidad ha terminado por imponerse y colocar las cosas en su lugar; hoy, más y más ciudadanos responden con claridad al ser encuestados acerca de su desencanto por lo que ven y padecen, desempleo, inseguridad, mensajes imprecisos a las masas desconcertadas. Las ilusiones que se forjaron, que no esperanzas, han caído hechas pedazos; en ocasiones por la falta de recursos que hace imposible su concreción y en otras, por la incapacidad e inexperiencia de los responsables de la operación de los mal llamados Programas del Bienestar. Las personas necesitan seguridad, empleo que permita reacciones exógenas y endógenas, que permitan su sentir de la vida y protección misma, esto es, la auto-defensa natural de un sistema desgastado. Por ejemplo, el empleo, educación, salud, este instrumento de necesidad natural y asistida por el estado.

El Estado de derecho con base en el ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. Mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa. La educación es cultura para tener libertad de decisión y creas el futuro con base en el pasado (memoria) con cimiento de esperanza.

Los recursos del FEFOM del año pasado fueron sujetos a negociación política entre el legislativo y el gobierno estatal. El recurso es específico y las reglas de operación son claras por la secretaria de finanzas. La falta de EFICIENCIA administrativa de más de la mitad de los ayuntamientos dio pie a que el ejecutivo negara este recurso que es de las comunidades. El tema de fondo es la lucha política por el estado de México El FEFOM es un fondo asignado por gaceta a cada municipio(PAD-FONDO DE INVERSIÓN) . Por la secretaria de finanzas es la que establece las reglas de operación para los recursos etiquetados a los Municipios.