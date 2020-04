Modernizar acuerdo comercial México - UE fortalece el intercambio con esa región: Citlalli Hernández



Permitirá paliar la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia, señala la senadora.



El Senado en espera del documento final para su ratificación en las respectivas instancias legislativas.



La modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea es una buena noticia, ya que permitirá fortalecer la relación estratégica entre ambos y hacer frente a la crisis económica mundial provocada por la actual emergencia sanitaria.



Así lo señaló la senadora Citlalli Hernández Mora, co presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, quien precisó que ese bloque político-económico es el segundo socio comercial de nuestro país.



Luego de recordar que la Secretaría de Economía informó ayer que las negociaciones para modernizar dicho Acuerdo han concluido, dijo que el instrumento comercial al que se llegó es de última generación e incluye áreas, como energía, materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras.



Citlalli Hernández comentó que había muchas expectativas alrededor de las negociaciones para modernizar el tratado, las cuales iniciaron desde hace cuatro años.



’Como co presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta tengo la certeza y la claridad de que los diálogos interparlamentarios siempre han puesto sobre la mesa lo importante de este acuerdo’, subrayó.



No sólo se trata, dijo, de un acuerdo comercial que beneficia a ambas partes, sino que es un mecanismo que fortalece la relación estratégica y política para hablar, incluso, de asuntos que son de interés de las dos regiones, como el tema de género, medio ambiente, entre otros.



La senadora de Morena indicó que la conclusión de las negociaciones se da en el marco de una pandemia, donde la crisis económica azotará a todas las poblaciones, por lo que, sin duda, es una gran noticia que el gobierno de México haya realizado lo que estaba en sus manos para concretar esta modernización, pues ayudará a salir de la actual situación.



Precisó que en el Senado estarán esperando el acuerdo para analizarlo, discutirlo y ratificarlo, además para comunicar al pueblo de México sobre los beneficios que traerá este instrumento internacional.



Se tiene previsto que una vez terminada la negociación, se concluyan algunos procedimientos, como la revisión legal del acuerdo, la traducción a todos los idiomas de la Unión Europea y la firma por ambas partes. Posteriormente, se someterá a consideración de los cuerpos legislativos de los firmantes, a efecto de que entre en vigor.