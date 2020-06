Modificaciones a la normatividad mexicana, frente a la entrada en vigor del T-MEC, se hará con responsabilidad y consenso.



Ricardo Monreal dijo que el reto ante la incertidumbre por la pandemia es reactivar y robustecer la plataforma comercial y productiva del país.



El Senado de la República actuará con responsabilidad y en unidad para iniciar el proceso legislativo que permita hacer las modificaciones necesarias en la normatividad mexicana, a fin de garantizar una plena entrada en vigor del T-MEC el próximo 1 de julio, afirmó el coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.



La armonización con el contenido del Tratado de las seis leyes que lo ameritan y que permitirán cumplir con los acuerdos, se hará escuchando todas las voces y construyendo los consensos necesarios, manifestó.



El senador Monreal Ávila dijo que el reto ante la incertidumbre y desaceleración económica, producto de la crisis sanitaria, es reactivar y robustecer la plataforma comercial y productiva del país para generar la prosperidad y los empleos que permitan salir adelante en unidad.



Para esto, apuntó: ’el T-MEC no solo será una valiosa herramienta para estimular la recuperación económica nacional, sino que además será trascendental en la historia del país, puesto que los resultados impactarán a esta generación y modularán el futuro de las siguientes, creando mejores condiciones de vida y posibilidad de desarrollo para las mexicanas y los mexicanos’.



Señaló que los seis ordenamientos que deben crearse o modificarse en la legislación mexicana de cara a la entrada en vigor del Tratado firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, son:



Ley de Protección a la Innovación Industrial (que abrogaría a la Ley de Propiedad Industrial); Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas, y a la Ley Federal de Variedades Vegetales.



Respecto a la Ley Federal de Derechos de Autor, dijo que las reformas buscan salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, y que no se utilice la piratería en prejuicio de quienes se dedican a la cinematografía.



Con los ajustes, indicó, se busca homologar, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales los procedimientos de normalización, estandarización y evaluación de la conformidad y metrología.



Por otro lado, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación supone una mayor competitividad para México, al dotar al sistema de mayores herramientas, apuntó.



Explicó que desde hace muchos años era necesario actualizar el marco jurídico que regula las aduanas, a fin de que respondan a prácticas más eficientes, incorruptibles, más justas y sobre todo, transparentes.



En cuanto a la Ley Federal de Variedades Vegetales, manifestó que los productores nacionales pueden estar tranquilos, ya que con ella se trata de actualizar y robustecer el marco jurídico nacional para fomentar la innovación en el sector de las semillas.



’No pretende vulnerar la posibilidad de que los campesinos trabajen con semillas para uso propio, busca que existan garantías para combatir la piratería de semillas y que al mismo tiempo se incentive la existencia de más variedades originarias vegetales en México’, concluyó.