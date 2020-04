Modificaciones a las modificaciones

El líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció que se harán modificaciones a la iniciativa presidencial que demanda hacer modificaciones al presupuesto federal para enfrentar la emergencia económica –originada por la emergencia sanitaria y la caída de los precios del petróleo- y asegurar la continuidad de los programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables.



La propuesta de AMLO que busca dar más facultades a la secretaría de Hacienda para el manejo presupuestal, es considerada como una invasión a las tareas propias del Poder Legislativo, como un exceso del Legislativo de pasar por encima de la división de poderes y de concentración de poder, lo cual es rechazado por la oposición y dirigentes de organismos sociales y no gubernamentales.



Al respecto el presidente López Obrador considera que su propuesta es de tipo legal, pues en el pasado los presidentes hacían lo que querían con el presupuesto. Si se autorizaba el ejercicio de 500 millones de pesos a una dependencia, ésta gastaba 5,000 millones sin que nadie protestara. Ahora que se toma en cuenta al Legislativo sale la cuestión política ante la proximidad de los comicios.



El diputado Mario Delgado, presidente de la JUCOPO, dijo que primero se analizará, en base a datos de instituciones especializadas, qué es la emergencia económica y cómo se puede utilizar mejor el presupuesto, sin necesidad de hacer cambios constitucionales y modificando el presupuesto para los fines que el Ejecutivo señala, sin necesidad de confrontaciones. Eso es lo que se espera.



TURBULENCIAS



Descuentos ilegales a funcionarios

Y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, afirmó al diputado Porfirio Muñoz Ledo que la obligatoriedad que imponen algunas dependencias a sus funcionarios a ’donar’ el 25% de sus salarios al combate de la epidemia de covid-19, es inconstitucional y que debe denunciarse ante las autoridades. Esa es otra corrección jurídica al Ejecutivo Federal que decretó la aportación señalada a mandos medios y superiores contra el virus…



El Congreso local de Oaxaca rechazó la designación del ex secretario de Seguridad Pública de Ulises Ruiz, Heliodoro Díaz Escárrega, como nuevo delegado de la SEGOB. Su amplio expediente en tareas policiacas –muy lejanas a su activismo social como líder estudiantil-, hicieron dar marcha atrás a la ex ministra Olga Sánchez Cordero y se apaciguaron los ánimos en la conflictiva entidad que ya amenazaba con desbordarse al traer viejos resentimientos sociales y restañar heridas que aún no cicatrizan…



El posible regreso a clases en todas las escuelas del país a partir del 1° de junio de este año, si y sólo si, se cubren con todas las medidas de sana distancia y se llega a esta fecha en condiciones de hacerlo, lo mismo para los municipios que en este momento están libres de riesgo se plantea la posibilidad de iniciar actividades el 18 de mayo de este año, si es posible, y si los municipios aledaños continúan también en condiciones de hacerlo, información la que va a dar la Secretaría de Salud unos días antes para que tengamos la fotografía de ese momento.



La modificación del calendario escolar será para el ciclo actual, a efecto de que el calendario concluya el 17 de julio, en vez del 3 de julio.



Actualmente, en los hogares, el 80 % de apoyo a los niños lo da la madre; y en cuanto a las herramientas digitales, el 80 % de los trabajos en línea se hacen a través del celular.



De hecho, son dos datos importantes para entender el fenómeno de la educación a distancia, pero lo más importante es que la base de todo, son los libros de texto gratuito, el aprendizaje, ellos y la televisión, que se tiene acceso, virtualmente universal dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, en reunión virtual con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que preside Adela Piña…



