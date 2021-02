Módulos del INE: Largas filas para tramitar credencial para votar

Las filas para obtener, reponer o cambiar la credencial de elector son largas y sin sana distancia en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE).



’Si llevábamos la sana distancia, pero ahorita ya se acumuló, porque creen que no vamos a alcanzar. Todo mundo quiere la ficha’.



María del Carmen Bello, usuario de módulo del INE.

Los ciudadanos se han volcado a realizar este trámite en los módulos del INE, pues el próximo 10 de febrero vence el plazo para quienes solicitan credenciales por cambio de domicilio, y también para quienes cumplen 18 años, antes del 6 de junio.



’Para la primera credencial, aquellas personas que cumplen años de aquí al 6 de junio, ahorita es el momento para que vengan a inscribirse’.



María Dolores Ruiz, vocal Ejecutiva de Junta 10, INE.

Si el solicitante no tiene identificación con fotografía y/o comprobante de domicilio vigente debe acudir al módulo acompañado de dos testigos mayores de edad.



’Los dos testigos que traía, pues me dijeron a la hora oye, tenemos cosas que hacer, nos tenemos que ir. Ese es el tema, ya estando aquí, que no podía hacer el trámite’.



Zyanya Carreño, usuario de módulo del INE.



Lo más complicado es cuando entregan los turnos para pasar. Doña Carmen es adulto mayor, trajo incluso su banco, con el cual aminoró las seis horas que se formó, para alcanzar una ficha.



’Por lo menos, para venir mañana. No venir tantos días… mucha gente. Ya con esto, voy a dormir tranquila’.



Carmen Isais, usuario de módulo del INE.

El INE sugiere a quienes requieren una credencial por otros motivos, que acudan después del 10 de febrero para evitar tumultos.



’Hay personas que o se les perdió, o se les extravió o a lo mejor ya no les gusta esa foto que aparece en la credencial’.



María Dolores Ruiz, vocal Ejecutiva de Junta 10, INE.

Mientras tanto los módulos del INE permanecerán abiertos de lunes a sábado, a partir de las 8:00 de la mañana. Aunque claro, la sugerencia es llegar mucho más temprano y tratar de cuidar, en todo momento, la sana distancia.