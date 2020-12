Mojica Morga, una mujer competitiva

(Carta a Don Héctor)



BEATRIZ MOJICA MORGA, HAY QUE DECIRLO, es sin duda una mujer competitiva, electoralmente. Lo demostró en el 2015, y lo hizo también en el 2018. No extraña entonces que sin ser de Morena, sino del Partido del Trabajo, se haya registrado, y le hayan permitido registrarse para candidata a gobernadora del estado. La causa: su alta competitividad electoral.



Es decir, no le permitieron el registro nada más porque sí, sino porque de todas las mujeres que aspiran a convertirse en candidata de la alianza Morena-PT, es la única que, quiérase o no, tiene arrastre, tiene agallas y capacidad, y lo que es mejor, es conocida en todo el estado. Más aún, tiene experiencia probada en campañas.



Por eso es que sin más le permitieron registrarse como precandidata de Morena, sin ser de ese partido. Paradójicamente, mientras en el PT no es bien vista por todos, en Morena le abrieron las puertas, de tal forma que le reconocieron los mismos derechos que a Pablo Amílcar Sandoval, quien se cree el más puro de los morenistas.



La figura y precandidatura de Mojica Morga cobra mayor relevancia cuando en Morena, como en la mayoría de los partidos políticos, carecen del número suficiente de mujeres competitivas para cubrir al menos 7 candidaturas de las 15 que están en juego y cuya elección será el año próximo, por lo que para completar el 50 por ciento que requiere la paridad de género establecida por la ley, quienes mandan en ese partido decidieron abrirle la puerta sin mayor problema.



Más aún. Beatriz Mojica Morga es una mujer nacida y formada en la izquierda, y al igual que el fundador de Morena, que también militó en el PRD, sus compromisos son con ésta, de tal forma que salvo el desliz del 2018, como muchos otros se identifican con la llamada cuarta transformación.



Así, si bien no está afiliada a Morena, porque en su momento se habían cerrado las afiliaciones en ese partido, Mojica Morga se adhirió al PT, que en los últimos años ha sido el mayor aliado de López Obrador, quien, hay que decirlo, hay indicios de que le ha dado el visto bueno.



Hay que decirlo también. En el caso de Guerrero, Morena nació, se nutrió, se fortaleció y creció desde las entrañas del PRD, de tal forma que en el partido del Presidente, Beatriz Mojica se encuentra entre amigos, entre compañeros de lucha y ahora de proyecto por la cuarta transformación. En consecuencia, más que verla como extraña la ven como uno de los suyos.



En consecuencia, si los aspirantes varones no se ponen de acuerdo en la candidatura, como hasta ahora no lo han hecho, debido a las posiciones encontradas, la decisión de la candidatura de Morena recaería en una mujer, y más concretamente en Beatriz Mojica, quien como punto de equilibrio articularía a todos los grupos al interior de Morena.



Lo mejor de todo es que los aspirantes de Morena, hombres y mujeres, no ven mal ni les desagrada la propuesta, y en consecuencia, todos apoyarían su candidatura.



Claro. Hay otras mujeres de Morena que también aspiran a convertirse en candidatas a gobernador, como la alcaldesa de Acapulco, que también tiene lo suyo. Sin embargo, todos reconocen que Beatriz Mojica Morga no solo es competitiva electoralmente, sino que con el apoyo de todos, puede ganar la elección. En el 2015 estuvo a punto de lograrlo, y eso que surgió como candidata emergente y además, no tenía la experiencia de hoy.