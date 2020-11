’MOLESTIA SOCIAL’

LA AGENDA DE PODER PACTADA ANTE UNA REALIDAD DE INCERTIDUMBRE DE LOS PARTIDOS 2021.



’NUNCA INTENTÉIS GANAR POR LA FUERZA LO QUE PUEDE SER GANADO POR LA MENTIRA.’ MAQUIAVELO.



La única manera de sortear los desafíos de la existencia y salir fortalecidos de ellos es siendo una persona con identidad de amor a su tierra y ¡depende de ti ¡ totalmente desarrollada en lo cognitivo y el valores que permitan romper esquemas de conducta social a los convencionalismos materiales que destruyen la interacción Humana. De otro modo, los cambios, las crisis, los imprevistos y, en general, todo aquello que da sustento a la vida, se experimenta con sufrimiento, preocupación, e incluso podría decirse que con torpeza e ignorancia, todo lo cual nos hace padecer las experiencias que vivimos, cuando, por el contrario, estas podrían ser siempre oportunidades de aprendizaje y crecimiento.



La realidad de los servidores públicos a nombre de la austeridad y temor ante un gobierno de doble discurso y simulación, hay muchas molestias en todos los niveles y ese mal humor social entre la burocracia y sus familias, – aunque callen por temor o prudencia, paciencia y perseverancia para el 2021, este será un dardo envenenado en las urnas contra Morena y Amlo---.El tipo de hechos no las puede regular por decreto, señores Diputados y Senadores de la República, díganlo sin miedo a su Jefe supremo. Este tipo de medidas son el colmo; así no se reactivará la economía en diciembre, mes esperado por el sector privado y la sociedad en su conjunto. Una total aberración a su política de estabilidad y gobernabilidad.



Le está adhiriendo a la gente donde le duele el bolsillo. Ya no siga sembrando tempestades. La teoría del caos, ante una población apática, sin el valor de expresar su situación de su entorno, esto es, la omisión social de actuar ante un gobierno que ha sembrado polarización, miedo y temor día a día. Lo ideal es que la ciudadanía se abstenga y poder mover sus estructuras pagas y con su incertidumbre de los resultados ,no hay nada para nadie en el 2021 ,claro ejemplo de que la población no refrendo el poder a la 4T en los estados de hidalgo y Coahuila ,esto dependerá de los perfiles sociales y del liderazgo territorial ,aun asique pacten no será suficiente para los que detentan el poder político a través de la democracia , los temas de coaliciones parciales ,totales y candidaturas comunes en base al consenso de una verdadera agenda ciudadana permita eficiencia y eficacia de los gobiernos o se traducirá a la ingobernabilidad como sucedió en 2006 , hoy la esperanza de diluye a causas de las acciones e inacciones del poder.



La pandemia un factor en el 2021. La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos de primaveras necesidades ,los alimentos ‘contra el miedo de poder contagiarse a lo imprevisto por la pandemia del siglo XXI el COVID -19 ’ tienen que estar atemorizados todos y asustados a este medio al perder su trabajo ,su familia , el desamparo de los gobiernos que no implementan incentivos que beneficien a la población , el grave problema de la insensibilidad a, un sistema de salud colapsado ,lo más vulnerables los pobres y aquellos que no tienen un sistema inmunológico a este virus en México a 100 muertes a causa delos factores de gobierno ,su lema ,! los que se tengan que morir ,morían, primero los pobres .!

Nuestras instituciones en materia electoral es el instrumento y control al sistema de poder de los partidos: 3 de noviembre toman posesión los 384 consejeros electorales que el INE ha designado para sus vocalías de los 32 estados de la República Mexicana, con la instalación de los Consejos Estatales. Que son integrantes de la sociedad civil. El juego de poderes regionales en los 15 estados que renovaran sus virreyes territoriales, también están las 500 posiciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, varias alcaldías y algunos congresos locales. Siendo de gran importancia la renovación de la llamada ’Cámara Baja’, pues por las atribuciones que esta tiene, ahí se definen la mayoría de los asuntos de mayor importancia para el país y como está sucediendo actualmente, el grupo legislativo que tiene mayoría 252 diputados – Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- por razones, obtiene siempre lo que quiere por aberrante que la decisión sea las inacciones o acciones.



El reparto de espacios territoriales de poder público en los tres niveles de gobierno. a nivel estatal a los gobiernos le interesa sus diputados y así poder establecer la forma de gobierno y control social con el control del poder legislativo, aun así a las acciones de cooptación de voluntades a falta de valor social. y a nivel federal la consigna de control del congreso federal por la 4T, para continuar sus actos de poder dese el congreso federal, la alternativa es la consciencia social al proceso del 2021 y romper esos esquemas de división con su polarización en base a este sistema de partidos que es la forma de gobierno a través de la democracia. las acciones de empoderamiento de los partidos deberán ser más eficientes contra la imposición de la agenda política del ejecutivo y es lo que más le conviene, las acciones inerciales solidarias a las estrategias del partido más eficiente a su visión del estado de ánimo de la población, y a la división inducida que permite distraer a la población.



Los medios cibernéticos de expresiones objetivas y de razonamiento de los que se ha fraguado contra su misma Ciudadanía, los temas de salud, seguridad y empleo es la llaga del ciudadano con su inseguridad y vivir con el temor de perder su empleo o ser lesionado en forma física, material y psicológica a la gran masa social, en el 2021, es la alternativa de poner contrapesos de poder político en los congresos os. el coraje social de nuestra población inmersa de liderazgos locales que permitan buenos gobiernos solidarios a su región en base a la verdadera agenda social y de alternativas de desarrollo colectivo, esto dependerá conforme al discurso de un sistema de partidos autonomías y de millones de voces.



Si los partidos le apuestan al corporativismo y al dinero su resultado no es de certidumbre social y de respuesta de la población liquida, la búsqueda de perfiles de cada región y su imagen pública suficiente s para romper esos esquemas de poner a sus incondicional por intereses particulares y a un presupuesto del erario como si fueres propiedad del cacique en el 2021 es la alternativa de balanzas. ¡DEPENDE DE TI AL 2021 ¡ .



Ciencia Política. Habita en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. Hombre de lo cognitivo, envuelvan su lógica del ciudadano político que sume y multiplique. Pero ya se reparten el poder y el ciudadano solo legitima la democracia 2021. Ahí están nuestros diputados senadores, municipales .La ciencia política es el momento.