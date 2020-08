’Mom, I’m in Acapulco’, la campaña que quiere atraer a los jóvenes para reactivar el turismo en el puerto

Acapulco, el destino turístico más tradicional de México presentó este miércoles, de manera virtual, su nueva imagen y campaña de promoción turística: "Mom, I’m in Acapulco" (Mamá, estoy en Acapulco), que quiere atraer a los jóvenes para reactivar el turismo en el puerto guerrerense.



Mediante un video, el Gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo en la entidad y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, narra cómo este puerto ha desarrollado un gran legado, y hoy vuelve a sorprender con una nueva cara y una oferta más atractiva.



"La marca Acapulco busca proyectarse como un icono paradisiaco internacional donde se fusionan generaciones, estilos de viaje y nacionalidades. Su diseño tiene un equilibrio entre su pasado legendario y el glamour contemporáneo", informaron autoridades estatales en un comunicado.



"Mom, I’m in Acapulco" (Mamá, estoy en Acapulco) va dirigida a los jóvenes millennials y centennials, quienes adquieren voz propia para hablarles a sus padres y abuelos que vivieron el esplendor de Acapulco, explicó Pedro Haces Sordo, presidente del Fideicomiso de Promoción Turística (Fidetur).



Señaló que esta campaña diseñada por la agencia Materiamist pretende que los jóvenes escriban sus propias historias y redescubran ese paraíso que ha regalado experiencias inolvidables y ha dejado huella en millones de visitantes durante muchos años, y hoy se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones.



Por otra parte, el director del Fidetur, Abraham Garay Velázquez resaltó que el objetivo de esta nueva imagen es conectar con los jóvenes que desean experiencias fuera de serie, con mayor contacto con la naturaleza, actividades trendy y conocer lugares que les permitan ser y disfrutar sin tanta formalidad.



Acapulco es el referente del turismo no solo en México, sino también a nivel internacional, marcando pautas y tendencias en el sector. Actualmente, este puerto ha evolucionado para dar paso a un destino que sin perder su esencia, ofrece nuevas experiencias y atractivos, resaltando su historia y tradiciones.



De esta manera, Acapulco pretende reposicionarse como el destino líder en México y convertirse en el centro aspiracional de los viajes, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes en la industria turística mundial.