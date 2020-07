Momentos de definiciones

Se acercan los momentos de las definiciones y vemos a Luis Walton más seguro.

El regreso de Félix Salgado Macedonio aún no se alcanza a entender, pero hay quienes aseguran que no va a ser candidato de Morena.

De ser así, la lista de aspirantes se reduce, quedando Luis Walton, Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval y Bety Mojica.

Y quien resulte, además de la famosa encuesta, también dependerá de la cuestión de género; es decir, si toca hombre o mujer para que en Guerrero sea candidato o candidata.

Los ojos de los analistas guerrerenses perciben que esto se definirá entre Adela y Walton.

Sin embargo, como dice el clásico, usted tiene la mejor opinión.

Walton ha dicho que pretende ser candidato y la presidenta municipal también.

Ambos han dicho que apoyarán a quien defina su partido y que no van a buscar las filas de otro instituto que los haga candidatos.

Es decir, cada quien está poniendo en la mesa su fidelidad institucional o partidista.

Algo sin duda necesario porque así generan confianza al interior de su partido y frente a las organizaciones que los promueven.

Ambos han dejado claro que lo que importa es la gente, a la que van a gobernar.

Por lo pronto esta semana se vio al empresario gasolinero más confiado en su proyecto.

Y el jueves fue entrevistado por el Pool de Prensa ’Guerrero en Redes’, donde Walton ratificó que sí va a buscar la candidatura por Morena y que en caso de no ser el elegido apoyará a quien determine su partido.

En esta entrevista, dejó claro que en caso de que en el estado la figura sea candidata y en caso de ser Adela Román, respetará lo dictado en el comité Nacional de Morena.

Afirmó que "hombres y mujeres tiene la misma capacidad intelectual", y volvió a ratificar que colaborará con Adela Román en caso de ser candidata.

Mientras tanto, el PT en Guerrero parece que se acerca a un cisma interno.

Y es que desde la dirigencia nacional, el profesor Alberto Anaya pugna por conseguir una candidatura por las canicas que pueda sumar a Morena, y todo parece indicar que Guerrero está en su objetivo.

Su candidata sería Beatriz Mojica Morga, a quien Victoriano Wences no acepta en el PT de Guerrero.

Para Anaya, Bety es competitiva, y para Wences Real es una ’traidora’.

Pronto sabremos el desenlace de este entuerto político.

PD. No hay que perder de vista al Toro sin cercas, porque ya anunció que visitará las regiones de Guerrero. ¿Será que se amparará en otras siglas para conseguir su sueño dorado?