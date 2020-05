‘Monarcas’ Morelia sería ‘Monarcos’ de Mazatlán de Liga Mx

+Quirino Ordaz aclaró que el estado no será dueño del equipo



+Para la construcción del nuevo estadio, detalló, 400 de 652 mdp que costó, salieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público



+Estado, cuna del narcotráfico en México



+Denuncian que el cambio de sede del equipo michoacano vuelve a revelar fragilidad de Liga Mx Femenil



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, apasionado amante del balompié, aseguró que Mazatlán se convertirá en sede de un equipo de la Liga Mx, luego de negociar con Grupo Salinas la transferencia de la franquicia de Morelia. Por lo que sólo espera que a más tardar, en 15 días, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) apruebe la mudanza.



Así el equipo michoacano se convertiría, de Monarcas, en Monarcos. Sinaloa es cuna del narcotráfico en México. Donde, de acuerdo con versiones periodísticas, 60 por ciento de la economía local proviene de dinero de carteles de la droga. Por cierto, es originario de ese estado, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa, preso en Nueva York, donde purga cadena perpetua.



’Es real, es una negociación que traemos de varios meses. Es complicado porque llegar a la Primera División es hablar de grandes ligas. Se llamará Mazatlán FC, no Delfines, eso ya está decidido’, declaró Ordaz Coppel al portal Línea Directa.



De acuerdo con la página web Transfermart –una suerte de bolsa de valores del balompié mundial—Morelia es uno de los tres clubes con menor valor de la Liga Mx: 21 millones 130 mil euros, cerca de 600 millones de pesos al cambio actual. Contrastan con los 65 millones 980 mil euros del más cotizado, Monterrey, más de mil 685 millones de pesos.



Destacó el gobernador que aún no se ha hecho un anuncio oficial debido a que falta que la asamblea ordinaria de los dueños de la Liga Mx, que encabeza Enrique Bonilla, y la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Yon de Luisa, aprueben el cambio de sede de la franquicia de Morelia a Mazatlán.



Desde la década de los años 90s –con el caso de la polémica venta de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, a un grupo de exalumnos de esa casa de estudios— hay una veintena de casos documentados por la prensa, nacional e internacional, relacionados con el llamado narcobalón en México.



’En dos semanas –precisó– vamos a saber. Pero no está confirmado todavía. Las cosas son hasta que son, hasta que las canten y eso tendrá que hacerse entre el dueño del equipo –Ricardo Salinas Pliego, poderoso empresario de la televisión mexicana, consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador– y la FMF; Monarcas tiene interés de salir.’



Los propietarios del Morelia y el gobierno de Sinaloa necesitan el 80 por ciento de los votos en favor durante la asamblea de dueños para poder realizar el cambio. Una vez aprobado, la directiva deberá de pagar alrededor de un millón y medio de pesos en trámites con la FMF, aparte que el estadio deberá ser certificado por las autoridades del torneo mexicano.



Ordaz Coppel negó que el gobierno de Sinaloa será el propietario del plantel, como han señalado diversos medios, al afirmar que Tv Azteca se mantendrá con el control administrativo del equipo.



’Esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es Tv Azteca. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios; imagínate, estarías en televisión todo el año’, argumentó.



Aceptó que hubo una inversión federal y estatal para la construcción del nuevo estadio y detalló que 400 de los 652 millones de pesos que se utilizaron los obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



’Levantamos la mano por el gran turismo que va a traer. Hicimos un estadio maravilloso en Mazatlán. Tiene capacidad para 25 mil espectadores, es muy moderno’, argumentó.



’Gente de la Federación –precisó– ha venido y a partir de ahí jaló mucho la atención, cuando vinieron los directivos se fueron de espaldas, dijeron que era uno de los seis mejores recintos del país, incluso se busca que en algún momento venga la selección.’.



El funcionario aceptó que Lobos BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) y Querétaro fueron opciones para trasladarse a Mazatlán, además la empresaria Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, quien fuera dueño de Chivas, estuvo interesada en participar en el equipo, pero al final las negociaciones avanzaron con Monarcas.



’La Liga de Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco regresa. Entre que son peras y son manzanas, y que no habrá ventas de plazas, tuvimos que buscar a un equipo actual con deseos de mudarse. Varios mostraron gran interés, hasta vino Angélica Fuentes –ex esposa del fallecido dueño de Chivas, Jorge Vergara–, Lobos BUAP manifestó intención, al igual que Querétaro’, apuntó.



La ventaja de Mazatlán, presumió, ’es que hay una gran afición futbolera. La gente cree que sólo hay beisbol. Pero no es así. Lo llevamos en el corazón. Pero el futbol, por la televisión, ya tiene una gran pasión arraigada aquí. Sinaloa tiene grandes futbolistas como Jared Borgetti, hay semillero para impulsar este deporte.’



Cenicienta, Liga Femenil



’La fragilidad de la estructura que respalda a la Liga Mx Femenil ha quedado de nueva cuenta al descubierto’, opinó la investigadora social Claudia Pedraza ante la situación que enfrentan las jugadoras del Morelia, quienes en medio de versiones de una mudanza del plantel a Mazatlán, viven con incertidumbre y preocupación de cómo continuarán con sus estudios y trabajos para sostenerse.



’Lo que vemos en Morelia refleja la debilidad del balompié femenil. El destino de los equipos de mujeres ha estado encadenado al de los varones. Pasó cuando existía el ascenso y descenso, que sin importar la situación en la que estaba el plantel de mujeres podía desaparecer si descendía el club de hombres’, dijo Pedraza, doctora en ciencias políticas y sociales especializada en género y deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México.



Una jugadora de Monarcas aseguró bajo anonimato al diario La Jornada que existe preocupación, ’porque no sabemos si entramos en los planes del equipo para la siguiente temporada, luego de que varios medios aseguran que el club se mudará a Mazatlán.



’Hasta ahora la directiva no se nos ha acercado, nos enteramos de la posibilidad de un cambio de sede por información en las redes sociales. Para nosotras una mudanza sería más complicada, por eso necesitamos que nos digan lo que pasa. Sobre todo por las condiciones que tendríamos para buscar trabajo o escuela’, argumentó.



Pedraza destacó que a diferencia de los varones, las jugadoras no tienen todo resuelto en caso de que tengan que migrar para seguir en el balompié profesional, ya que la mayoría de las futbolistas depende de los ingresos de trabajos extra o del apoyo familiar. ’Los futbolistas profesionales están acostumbrados a cambiar de domicilio, pero no es la misma situación entre hombres y mujeres’, sostuvo.



Las jugadoras de la Liga Femenil MX ganan, en promedio, alrededor de tres mil pesos mensuales.



Ignoran realidad



’Los directivos aún ignoran la realidad de las jugadoras. No pueden pensar que para ellas una mudanza es sencilla cuando no tienen un ingreso que les permita dedicarse sólo al futbol o cuando muchas veces dependen de las facilidades de los trabajos y de las escuelas para poder practicar’, puntualizó.



Ahora –aseveró– se habla de Monarcas, ’pero cualquier club podría enfrentar la misma situación, porque no hay una estructura que garantice las mínimas condiciones de seguridad para las jugadoras y eso es lamentable.’



Recordó que hace un año Lobos BUAP fue vendido a Ciudad Juárez y seis meses después Veracruz fue desafiliado, lo que dejó a la deriva a las integrantes de los planteles femeniles. Además, la mayoría suele firmar contratos por uno o dos torneos, lo que facilita a los clubes desvincularse de las jugadoras, en contraste a lo que suele pasar en con los equipos varoniles.



Destacó el caso de Renato Ibarra, integrante del América, quien fue acusado de tentativa de aborto y feminicidio, aunque después su ex pareja retiró los cargos.



’Las Águilas no pueden rescindir el contrato de un jugador por los millones que representaría su pérdida. ¿Cómo es posible que los directivos no consideren un cláusula por violencia de género? No creen que sus jugadores puedan ser violentadores.



’Mientras, tenemos a un futbolista que no va a jugar, pero seguirá con su contrato y en el otro extremo están las jugadoras de un plantel que no tienen opción (ante las decisiones de la directiva) e incluso tendrían que renunciar a la oportunidad de ser profesionales’, lamentó.



(Con información del diario La Jornada. Foto de portada agencia Jam Media)